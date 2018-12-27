快速完成基因定序　微軟攜AI實驗室發表基因分析平台

▲台灣微軟攜手台灣人工智慧實驗室發表基因分析平台。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣微軟攜手人工智慧實驗室，共同發表基因研究導入AI成果-基因分析平台TaiGenomics，結合微軟Azure雲端運算資源開發，透過AI閱讀巨量的醫學文獻、進行基因定序、分析與診斷的效能，進而協助醫學專家快速預測基因變異產生的潛在疾病。

過去基因研究與分析，因為資料過於龐大，往往浪費時間又耗費鉅資，而台灣微軟攜手人工智慧實驗室，共同發表的基因分析平台TaiGenomics，主要就是結合微軟Azure強大的雲端運算資源、動態儲存空間、安全性、基因即服務等4大優勢，將基因檢測所需的龐大數據比對、分析、診斷的工作交由AI處理，不僅降低時間成本，還可以減少錯誤率。

▲台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（圖／記者姚惠茹攝）

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，目前實驗室投入全基因的定序與變異分析研發已經超過半年以上，在TaiGenomics的運作之下，AI可以自主閱讀醫學文獻並比對巨量資料，為全基因體資料建立標準、模組化的分析流程，可以協助醫學專家判斷及預測患病機率，有效提高診斷精準度與速度。

台灣微軟總經理孫基康表示，AI應用需要普及化，需要大量的告產業資料作為分析依據，更需要安全可擴充的運算資源，而微軟的平台，就可以協助AI來完成基因定序的建置，讓過去需要幾百小時，甚至幾百萬小時才能處理完的資料，透過精準運算和透明化的架構，簡單快速就能完成。

以醫學及基因研究角度來看，AI未來可望在基因變異分析後的各種研究與診斷、進一步學習文獻中基因變異與疾病的關係，以及預測新變得致病性等，將可以廣泛應用在AI精準醫療生態中。

▲台灣微軟總經理孫基康。（圖／記者姚惠茹攝）