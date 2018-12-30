CPTPP今日生效！　「新經濟圈誕生」旨在取消95%以上產品關稅

▲ CPTPP於今年3月8日在智利首都聖地牙哥完成簽署儀式。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）30日起生效，旨在促進市場開放、打擊貿易保護主義、取消95%以上產品的關稅，預料能稍微舒緩因中美貿易戰而緊繃的全球經貿圈。這項協定由亞太地區11個國家組成，擁有超5億人口，經濟規模占全球國內生產總值（GDP）13%，約為10兆美元。

CPTPP獲得6個以上簽署國核准的60天後，就得以生效，而澳洲是第6個正式批准的國家，其他批准國包括加拿大、日本、墨西哥以及新加坡。而台灣、南韓、印尼、泰國、英國、哥倫比亞均表達了加入的意願。據《日本時報》報導，委員會預計明年1月19日在東京開會討論接受新成員的議題。

▼ CPTPP旨在取消95%以上產品的關稅，預料能稍微舒緩因中美貿易戰而緊繃的全球經貿圈。（圖／達志影像／美聯社）



美、中這兩個世界最大經濟體都沒有參與CPTPP。CPTPP前身是美國有參與其中的TPP（Trans-Pacific Partnership），但總統川普上任後就宣佈退出。川普對各項多邊貿易協定抱持懷疑態度，也認為發展雙邊關係會對美國更有利。

美國2017年1月退出TPP後，日本帶領剩餘的11國持續協商，希望盡快建立亞太自由貿易圈，並在2017年11月11日於越南峴港的亞太經合會（APEC）領袖會議期間發佈聯合聲明，將TPP改稱為CPTPP，也在今年3月8日於智利簽署完畢。CPTPP大致上保持TPP原先的簽署內容，但暫停適用22項依美國要求而加入的條文。