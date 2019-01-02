365法年存60K↑還不夠！清點7種無痛存錢術　學會5星難度「1年百萬」超EZ

▲只要養成存錢的好習慣，就不用擔心成為月光族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

網搜小組鄺郁庭／整理報導

迎來2019年的同時，許多人都會許下新年新希望，其中不乏和「賺大錢」相關的期許，但若只是開源不懂節流，也無法守住好不容易賺到的錢。講到節流，有許多人都覺得存錢很難，不過現在有很多網友都曾用各種「無痛存錢法」，讓自己一年內輕鬆存到10萬↑。新的一年，就用這些方法，養成節流的好習慣吧！

本站日前曾報導《365存錢法1年了！狂人「X2暗黑投式」海賺13萬年終 網全跪：我7天就放棄》，有一名網友不僅365天全完成，還開大絕每天存2次，一年共存爆6個紅豬公、賺進13萬3590元，超狂年終犒賞自己。但許多人都覺得困難度實在太高，存到都快要吃土，導致許多人不到半年就放棄。

但也不只365存錢法，還有各種存錢的撇步，大家可以選一種適合自己的方式，一年輕鬆存新台幣10萬以上。

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難度★★☆☆☆

●信封存錢法

因為每個人一定都有基本開銷，像是水電費、房租、存款等等；做法部分，只要在每個月的領薪日當天，先把這些開銷存在不同的信封袋中，並註明這些錢的用途，就不會不小心花掉，剩下的才是這個月可以利用的錢。

●每月存錢法

依每月的進財多寡來決定存多少錢，盡量要求自己「存整數」。如一個月進財32000元就存10000元、25000元就存5000元，若每個月都能存1萬元，一年就存下12萬，也更方便計算到底存了多少錢。

▲每個月先把薪水規劃好，月底就不怕吃土。（示意圖／記者黃克翔攝）

●「136」分配法

若不知道如何分配生活開銷，可以試試看136分配法，以10％、30％、60％的方式分配薪資，最緊急且必要的花費佔最大比重，反之亦然。例如將薪水的10％準備付保險，30％存起來，剩餘的60％就是每個月的生活開銷。但這個方法比較是一個大概，若能清楚自己的開銷和財源當然最好。

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●零存整付存錢法

買小東西時選擇用百鈔結帳，剩下的零錢則通通存起來，不知不覺也能累積不少錢財。但這個方法可能比較適合沒有在記帳的朋友，有記帳的人可以挑戰看看3顆星以上難度的存錢法哦！

難度★★★☆☆

●「365天」存錢法

做法雖然聽起很簡單，第一天存1元、第二天存2元…第365天存365元，以此類推，如果能完整執行一年，就能存下66795元，算是個不小的數字。但因為執行起來相當需要毅力，很多人試了幾個月後就停滯了。

※進階版：有人建議，以當前的開銷及進財來決定每天存多少錢，像是因為有年終、尾牙抽獎等進財，通常年底到隔年初會最有錢。只要運用每天存錢，且存不同金額的原理，一年就存超過6、7萬元。

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▲一名網友年初得知365存錢法後來嘗試，整個收穫滿滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

●「52週」階梯式存錢法

和365天存錢法很類似，每天遞增的方式改為每週遞增，第一週存10元、第二週存20元…以此類推，一年下來可累積13,780元。若想存更多，就可以改成第一週存100元、第二週存200元，累積52周後可存13萬7800元。

相較「365天」存錢法，不用每天存錢，也少了一些壓力，但若是每週存的數目為100n，10週之後將會是存1000元起跳，對不少人來說也是負擔。

難度★★★★★

●整理錢包法

許多人都只有一個錢包，但存錢達人林家樑從1個短夾式錢包，到現在用3個錢包，全都是長夾式的：1個裝現金、1個放信用卡與金融卡、1個是雜項包。

他透露自己用這個方法，在28歲存到人生第一個100萬元、買了第一間房，他說整理錢包有3點很重要，分別是「打開錢包，一目了然」、「每天整理錢包就像企業每天都要結流水帳一樣，有個『結束』的感覺」、「錢和人一樣，喜歡舒適的環境」。雖然存了很多錢，但相較其他存錢法，整理錢包需要更多時間和心力，不過若能執行得好，絕對能在年底給自己一個驚喜。

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▲整理好錢包也能成為存錢達人。（示意圖／記者楊雅琳攝）