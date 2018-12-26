存款破38兆史上第二高紀錄　年金、利變險詢問度暴增

▲儲蓄與年金險、利率變動型保險商品，是許多民眾選擇做退休現金流工具之一。（圖／記者黃克翔攝）

記者李蕙璇／台北報導

民眾在銀行存款達38兆3,600億元，為史上第二高紀錄，而過往多靠儲蓄累積財富做退休規劃，現在低利率時代來臨，也出現一波購買年金險、利變險等保險商品當做未來現金流的管道之一。

根據統計至今年9月底本國銀行的存款餘額達到38兆3,600億元，為史上第二高紀錄，其中定期性存款超過13兆元。

保險事業發展中心董事長桂先農就說，當發生重大事故或意外時，很多人第一句話問「有沒有買保險？」像是小額終身壽險、住宅地震險等政府力推的保險，還有商業型保險的實支實付醫療險、日支型、意外險、汽機車強制險及第三人責任險、年金險等，可以幫助民眾轉移風險壓力及退休準備，也是民眾投保率高的商品。

中國人壽則表示，民眾規劃財務時會優先考量保障及思考分散風險，民眾可根據自身的資金調度需求、匯率風險承受度，選擇合適的保單，並可善用利率變動型終身壽險，不但能享有壽險保障，還能兼顧退休規劃及資產傳承的目標，可以有系統地規劃，並選擇繳費年期較短、具高額壽險保障功能的利率變動型壽險，對孩子的愛能延續下去。

譬如說，以美元計價的利率變動型終身壽險（定期給付型），繳費期間4年，投保限額從3,000美元到600萬美元，保險費費率折減合併最高可達3%。

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