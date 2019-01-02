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「對外只有道路沒有圍牆」只求民生經濟發展　韓國瑜批小英管太多

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜2日主持上任後的第一場市政會議，他在會前受訪時強調，高雄市府在兩岸就是發展經濟和民生領域，希望能夠誠摯對外，不被羈絆，不要被卡住，從未碰觸中央軍事、外交、國防，不會逾越發言，但問題一而再再而三被提出，令他相當不理解，定位一向非常清楚，「未來對外只有道路沒有圍牆，會謹守分際，不會碰觸中央的職權」，高雄市在兩岸的發展不應該被放大解讀。

▲▼ 韓國瑜市政會議 。（圖／記者宋德威攝）

▲韓國瑜上任後首次的市政會議 。（圖／記者宋德威攝）

韓國瑜提到，也因高雄市府發展目標明確，就連台南、屏東，甚至桃園市長都說不排除跟高雄合作，定位一直以來都說得非常清楚，也獲得很大回響，這議題不應該被一而再再而三的放大。

另外，關於高雄跨年達80萬人次被網友質疑是「膨風」，韓國瑜則是回應，主辦單位說去年有72萬人次，今年超越去年，達到80萬人次，就很開心 ，不了解計算方式，但主辦單位連辦9年，很有經驗，應該有一套客觀標準，如此而已 ，「對我們來講只要人流願意來高雄，都是開心的」。

至於，第一次召開市政會議，韓國瑜說，會告訴團隊希望高雄往什麼方向走，團隊該注意什麼，誠實告訴團隊成員他的優缺點在哪裡，把心裡話說出來，並了解他的個性。

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關鍵字：韓國瑜,市政會議,蔡英文,兩岸交流

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