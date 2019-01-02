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代言被批「摧毀高雄」！白冰冰開砲嗆丁允恭：賤人閉嘴，做這麼爛還酸

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地方中心／高雄報導

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請綜藝大姊白冰冰，不料卻引來行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。對此白冰冰砲轟，「你中央政府做得這麼爛，還要在那邊酸，比酸民還更扯欸，我們都在努力欸，沒有人拿一毛錢，你曾經在高雄做事不幫忙，還唱衰，居心叵測。」

▲▼丁允恭。（圖／翻攝自丁允恭臉書）

▲丁允恭臉書諷刺。（圖／翻攝自丁允恭臉書）

白冰冰說，「人家代言人只是名號上、名義上的，市府有免費代言人很開心，大家心甘情願為韓國瑜助選，大家都這麼開心，那你中央應該來問高雄市民開不開心，如果人家所有人都在拚觀光，你們怎麼反而唱衰呢？每個人用不同的方式，你就是歧視本土藝人嗎？大家已經努力了。」

白冰冰強調，「我們自掏腰包在為高雄市民努力、打拚、拚觀光及經濟，你做了什麼？市民高興了，啊你為什麼不高興，你都離開這了，你有什麼資格不高興，還說風涼話，笑談以對，沒有不開心。我理直氣壯，如果說我擔任代言人去跟高雄市拿了什麼錢，那我就心虛了，不是這樣的喔，我們是非常理直氣壯的，請他們閉嘴，賤人閉嘴。」

最後白冰冰表示，「他真的是需要檢討，我們直接說他需要檢討，幾年的工作沒有為市民做什麼，別人做得好還要吃味，理直氣壯的批他。」

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關鍵字：白冰冰

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