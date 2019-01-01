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成都下雪！攤商蹲路邊「現場堆雪人賣」　60元一隻搶商機

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▲攤商現場堆起雪人兜售。（圖／翻攝自封面新聞）

▲攤商現場堆起雪人兜售。（圖／翻攝自封面新聞）

大陸中心／綜合報導

每到冬天，大陸北方多地均會下雪，但南方城市卻鮮少見到靄靄白雪。2018年年末四川成都迎來連日降雪，許多地方的雪都積累起來，銀裝素裹的銀白世界，為大地披上白色新裝。降雪不但讓成都市民相當興奮，也使攤商看到新商機，有攤商便在路邊堆起雪人兜售，一個賣人民幣15元至20元（約新台幣68元至90元，下同）。

綜合陸媒報導，成都在2018年12月28日開始下雪，各區屋頂、街道、樹枝上都積起了薄薄的雪，當地飼養的大熊貓也玩得十分開心。年末的這場降雪，美照在網路上傳開後，不少民眾紛衝到龍泉山上，欲一窺難得一見的銀白世界。

▲雪人一隻賣人民幣15至20元。（圖／CFP）

▲雪人一隻賣人民幣15至20元。（圖／CFP）

在去往龍泉山的路上，可以看到下山的大部分車頂著一個雪人，路過的網友拿手機拍下這一幕上傳，有戴紅圍巾的雪人、手拿草的雪人、還有做成佩佩豬造型的雪人。難得的降雪也促來商機，有攤商就蹲在路邊現場堆起雪人兜售，一個雪人賣人民幣15元，老闆還稱「便宜的很」；據了解，還有當地攤商2天內賺進人民幣數千元。

對此，不少網友都表示驚奇，紛在微博留言表示「那哈爾濱人車上是不是得頂個冰雕」、「一場雪對南方人來說都是小確幸」、「北方人笑出聲，哈哈哈」；不過也有網友認為「自己沒時間堆買一個也好」、「廣東人的我就想買」、「車頂放這個會被交警攔下來罰款」。

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關鍵字：成都,下雪,雪人,兜售

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