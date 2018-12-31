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影／退休老師找到人生第二春！　豪擲4百萬打造90坪「迷你火車王國」

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大陸中心／綜合報導

原本擔任四川大學醫學部英語教師的張久安，退休後既不跳廣場舞，也不打麻將，砸下近百萬人民幣（1百萬人民幣約445萬新台幣），買下新屋、材料，跟兒子以及德國朋友打造出迷你版「火車王國」。約90坪的庭院中，軌道、月台、鐵橋、隧道甚至是調度轉盤一個不少，自嘲是「老頑童」的張久安說，「我這一輩子在這兒玩耍，就覺得足夠了。」

▲▼張久安在成都溫江打造出90坪大的迷你「火車王國」。（圖／翻攝自二更視頻）

▲張久安退休後買下成都溫江一處有大片庭院的房子。（圖／翻攝自二更視頻）

綜合陸媒報導，走進張久安家的院子，立刻就能看見地面上縱橫交錯的微型鐵軌、有序排列的建築模型，水塔、煤塔、水鶴、月台站牌、民居工廠、樹木草地的出現讓人恍若隔世，彷彿置身於蒸汽火車的年代。就連路邊廣告的招商電話以及廣告詞都寫得清清楚楚，宛如真實場景。

今年63歲張久安說，「喜歡火車已經是小時候的事情了」。從1994年去澳洲留學，看見國​​外陳列的火車模型後，即使經歷回國、當老師、做生意，心中一直縈繞著「火車夢」，一直到現在退休才有一大把時間能好好圓夢。

▲▼成都「火車王國」創作者張久安。（圖／CFP）

▲張久安與模型火車。（圖／CFP）

張久安的「火車夢」可不僅僅只有車體，那是一個有軌道、涵洞、護欄，還有各種工業設施和裝備的火車世界；庭院面積300多平方公尺（約90坪）的空間成為揮灑創意的園地；「火車王國」從2013年開始建造，花了5年時間，以1:22.5的比例鋪設火車300公尺長軌道，沿途有10多處建築景緻。這些「小房子」有些是直接買來按需求做二次加工，有些買不到的，只能靠自己動手做。

▼路邊的啤酒廠，就用可愛孫女西西的名字當作招牌。（圖／翻攝自二更視頻）

▲▼張久安在成都溫江打造出90坪大的迷你「火車王國」。（圖／翻攝自二更視頻）

「自己動手」並沒有字面上那樣簡單，得靠3D列印才能完工。張久安說，「不簡單哦！每做一個建築模型就需要上千個小零件，工程量還是大。」光是一座吊橋就鑽了5千多個孔洞，才能真正組裝完成，工作細瑣，「好在退休後，最不缺的就是時間。」

▲▼張久安在成都溫江打造出90坪大的迷你「火車王國」。（圖／翻攝自二更視頻）

▲要打造「火車王國」，過程中得靠不少高科技幫助。（圖／翻攝自二更視頻）

這整片「火車王國」不僅是模型，還有「互動」的設計。張久安指著一排黃牆黑頂的小房子說，「這是車庫的模型，六扇庫門都是自動控制。所有的車都能通過這裡駛上軌道。」張久安的兒子張馳說，「我們模擬的是現實中的火車調度，分毫不差，不像旁人想得那麼簡單。」

▼這些小小火車還能利用遙控進站。（圖／翻攝自二更視頻）

▲▼張久安在成都溫江打造出90坪大的迷你「火車王國」。（圖／翻攝自二更視頻）

問及造價，張馳說，「300多公尺的軌道在1:22.5這個比例中就算是比較長的，又要考慮室外因素，就要求很多部件的可靠性能，便注定只能買最好的」，「好多火車模型買不起，有的模型是幫別人改裝時送我們的，但拿回來還需要二次加工；控制設備只能從國外購買，其中還走過彎路；道岔要防水、防紫外線抗老化，也只能從國外買；軌道每鋪設21.6公尺，就要花費7500元人民幣。」如果再加上鐵軌兩邊的景緻修建，以及雜七雜八的費用，「一百萬元造價不是誇張。」

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關鍵字：張久安,張馳,火車庭院,火車王國,火車模型,火車,成都,四川,溫江

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