雨中倒數！「跨年各地天氣」懶人包　北部爆冷13℃、玉山有望下雪

▲今年跨年全台恐皆在雨中倒數。（圖／記者李毓康攝）

記者曹悅華／台北報導

明（31）天就是跨年夜，民眾不免好奇各地天氣及降雨機率為何，這回《ETtoday新聞雲》記者特別幫網友整理出「全台跨年天氣懶人包」，北部晚間氣溫落在13到15度間，務必記得保暖，另外若溫度及水氣條件配合，玉山是有機會降雪的，想追雪的人可以準備一下了！

▲跨年各地天氣懶人包。（圖／中央氣象局提供，點我放大）

氣象局將全台天氣分為3大區塊做說明：

北部和宜花

氣象局表示，在東北季風的迎風面本來雲量就已經很多了，明天和元旦（1）加上南方雲系北移，天氣更顯陰霾，雨勢也會更加明顯，有些地方甚至會有大雨發生。溫度方面也相當濕冷，夜間僅14、15度，白天高溫也不超過20度，風大、下雨又低溫，氣象預報員官欣平甚至表示北部和東北部有機會下探13度，保暖工作一定要做足，外出也要攜帶雨具。

台東

氣象局說明，台東明天及元旦受到東北季風和南方雲系北移的影響，雲量偏多，並會有短暫雨出現，偶爾會有雨停的時候，但外出攜帶雨具較保險。溫度則約在18至21度間，仍然蠻有寒意的。

中南部

氣象局提到，在南方雲系北移的影響下，中南部雲量會比今天（30）增多，不過就最新的資料看起來北上的水氣並不多，因此天氣以多雲為主，但偶爾還是會有小雨或飄雨的可能，雖然對戶外活動影響減輕，但外出還是建議攜帶雨具比較保險。溫度方面夜間到清晨仍然蠻冷的，只有16、17度；白天溫度將來到23、24度，沒下雨的時候舒適、有下雨的時候天氣較涼。

▲氣象預報員提醒民眾要有雨備。（圖／記者李毓康攝）

官欣平進一步提醒，跨年當天「雨備很重要」，因為下雨的關係，想在北台灣看到曙光幾乎不可能，中南部和墾丁則是機率低，很吃位置跟時間，不管怎樣都會有雲，欣賞完整日出很困難。

氣象局也建議，因為這波東北風很強勁，恐持續發布陸上強風特報，連假期間若要前往沿海、高山等空曠地區，要注意安全、海邊要留意風浪，而風勢較大的地方更感風寒，一定要做好保暖。

最後，針對民眾很好奇地下雪區域，氣象局補充，若溫度及水氣條件配合，玉山有機會；而合歡山由於溫度約2度，因此以降雨為主，但可能偶有雨夾雪的情形，想追雪的人可以多加留意。