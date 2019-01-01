獨／吃雞肉飯沒位子竟報案「有糾紛」　警怒：奧客無極限

▲元旦升旗過後，雞肉飯攤商生意太好無位可坐遭顧客檢舉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

就在高雄市元旦升旗結束以後，警察局接獲通報說在苓雅區青年路發生一起糾紛，由於當時韓國瑜市長才剛結束升旗典例，所以警方不敢大意，深怕有街頭暴力，立刻趕往現場處理，這才發現居然是一名男子等不到座位，一怒之下不但跟店家吵架，還打電話報警，員警到場後聽到是這個情況，私下怒罵「奧客無極限」。

這名男子原本是要到苓雅區青年路與仁愛路一間雞肉飯攤吃飯，結果店家說因為人比較多，暫時沒有座位請他稍待，沒想到這名男子非常不開心，當場就跟店家吵了起來，質問為什麼要等，店家人員當場傻眼不知道該怎麼回，這名男子還嗆說：「沒有位置，我就要檢舉你們」，隨後就離開了現場。

▲元旦升旗過後，雞肉飯攤商生意太好無位可坐遭顧客檢舉 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名男子還真得不是說說而已，就在離開以後立刻打電話報警，說在青年路與仁愛路口有糾紛，希望員警立刻到場處理，由於報警時間是在快接近八點半左右，高雄市長韓國瑜才剛結束在文化中心的升旗典禮行程，員警還在執行周邊交通的疏導以及維安勤務，從跨年活動就開始執勤的員警，各個是累到不行，還沒喘口氣，接獲這通電話又得派遣警力趕往處理。

一看到員警抵達，店家員工立刻出來跟員警解釋剛剛發生的所有情況，就連正在吃飯的顧客也補充，「這就是遇到奧客啦」，員警只能苦笑私下表示：「沒座位，找警察有用嗎？」直呼110又不是客訴或是定位專線，這樣的行爲真的很浪費警力。