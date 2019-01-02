收賄關說被判4年半定讞　北檢傳喚「前立委高志鵬」4日報到發監執行

▲高志鵬被判刑4年半定讞。（圖／資料照 ／記者屠惠剛攝）

突發中心／台北報導

前民進黨立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中遊說，並收受政治獻金50萬元，台中高分院更二審將他判刑4年6月、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院26日駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。另外，台北地檢署也已寄發傳票，傳喚高志鵬4日早上10時報到發監執行。

此案發生於2006年，當時東豐閣公司向國有財產局申請，打算續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，該公司合夥人陳男，就委請高志鵬當時的國會助理姚糧鈿，託高志鵬向國產局遊說，並利用立法委員之職權機會及身分請託關說。

東豐閣公司人員交付200萬元給姚男，姚男吞下100萬元償還自己債務，另外50萬元挪作己用，而後高志鵬參加民進黨不分區立委黨內初選急需現金，姚男以「南投阿德」的名義，將50萬元交給高志鵬的另名國會助理，並告知高志鵬。

此案例審判決反覆，高志鵬一審被依貪汙罪判刑5年6月、二審判決無罪、更一審判刑7年6月，到了2016年間的更二審，改判決4年6月。案經再上訴後，最高法院26日駁回上訴定讞。對此，台北地檢署已寄發傳票，傳喚高志鵬4日早上10時報到發監執行。