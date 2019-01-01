　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／台北報導

台北一名張姓長庚接駁車司機於2018跨年夜行經北二高南下匝道、靠近棒球場處時，縱身往匝道跳下慘死，把車上8名乘客全嚇壞。根據乘客的說法，張男當時和同車的女友發生爭執，有可能因為這樣才會一氣之下跳下去，至於確切輕生原因警方仍在調查釐清中。

快訊／乘客面前輕生！長庚接駁車司機「詭異起身」　跳二高匝道20m亡（圖／記者郭世賢翻攝）

▲張姓駕駛急救後仍宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局指出，由於事發當地匝道與平面道路高度落差相當大，司機墜地後傷勢相當嚴重，當救護人員趕抵現場時已經沒有呼吸心跳，經送往長庚醫院搶救後仍宣告不治。

而張姓司機的同事聞訊後也趕來現場，不敢相信地說，「怎麼會這樣，發車的時候還很正常，雙方都有打招呼，突然發生這樣的事情，嚇到了。」車上乘客則向記者表示，駕駛沒有哭、沒有任何徵兆，不過在這之前有聽見他似乎和女友在吵架。

▲▼長庚接駁車司機跳匝道身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼長庚接駁車司機跳匝道身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女友在女性家屬的接送下離開現場。

事後一台銀色轎車將張男的女友接走，當記者詢問當事人是否有攔住人（司機）時，遭旁邊家屬大吼「欸不要拍」；夜色昏暗無法看清楚女友的表情，全程只見她躲在女性家屬身後，好像什麼事情都沒發生一樣，情緒與一般痛失愛人的樣子有很大的落差，看起來相當冷靜，應該受到極大驚嚇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

【更多精彩新聞】

嘉義曾勁堯你紅了！駁二停車場「人肉佔位」扭屁嗨比YA：有本事來找我

彰化咖啡店兇殺！36cm武士刀「刺穿背後」捅2刀斃命　狠男羈押禁見

ET快訊
孫安佐素描超強！獄友還拜託他幫忙畫「18禁」動作

關鍵字：長庚接駁車司機,接駁車司機,女友,吵架,爭執,北二高,匝道

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

新北元旦升旗　國旗裝正妹不畏低溫「超短褲」熱跳毛巾操

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

長庚接駁車司機轉身「中邪式墜下」匝道亡！8乘客目睹嚇傻　女友離奇出現在車上

載到郊區強行舌吻、揉胸加摸臀　正妹黨工遭綠營前輩蹂躪

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

新北元旦升旗　國旗裝正妹不畏低溫「超短褲」熱跳毛巾操

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

長庚接駁車司機轉身「中邪式墜下」匝道亡！8乘客目睹嚇傻　女友離奇出現在車上

載到郊區強行舌吻、揉胸加摸臀　正妹黨工遭綠營前輩蹂躪

元旦清晨碧潭驚現男浮屍　警消打撈上岸身分查證中

元旦清晨機車疑超速擦撞值勤救護車　1男騎士摔車送醫

為185元車資「打爆眼球」！運將終生失明崩潰　大樹林囝仔事隔3月被起訴

跨年夜詭「停車起身」！長庚接駁車司機跳高架匝道亡　8乘客嚇：像中邪

北市雨中迎接2019　民眾撐傘觀賞101煙火

熱血！6000人冒雨升旗　侯友宜：延後時間讓市民「睏飽迎接新年」

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

洪孟楷宣布參選新北立委　喊話「創造地方人人發大財」

中職／新年新希望！4隊13日起陸續開訓　中信兄弟最後

結婚2週年紀念日！　蔡阿嘎突PO「一家四口照」網驚呆

原來這樣吃才不會有時差！「長途飛行前」必注意13項叮嚀

張志軍喊維護「九二共識」　稱兩岸同胞情感不能辜負

柯爸柯媽北上站台　柯媽大讚陳思宇：揪古錐！實實在在腳踏實地

路透：蔡英文用正式島嶼名　告訴中國須用和平解決分歧

反管中閔任台大校長！11學者狠批葉俊榮　連署籲政府撤銷聘任　

社會熱門新聞

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道..

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

快訊／汐止夫妻爆口角！婦墜35..

長庚接駁車司機跳匝道亡　乘客：..

打爆運將眼球！大樹林囝仔被起訴

正妹黨工控綠營前輩舌吻、揉胸加..

被熟女姐姐榨汁！小鮮肉：她太厲..

即／鐵軌拍夕陽　警察要找他開罰

派遣清潔婦兼情色仲介　打掃時間..

戴發奎：越南黑幫將成為台灣社會..

尾隨住戶進大樓　牛肉批發商小開..

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20..

「屏東蔡家古厝」遭怪手強拆　屋..

更多熱門

相關新聞

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

基隆長庚醫院的一名張姓接駁車司機，在2018跨年前載著越南籍女友及7名醫院員工前往醫院上班，但途中卻突然改變路線，將車停在北二高南下匝道上，猛然一躍跳下20公尺高的高架匝道，送醫後不治身亡。事後，該名司機自殺的原因也隨之曝光。

長庚接駁車司機跳匝道亡　乘客：像中邪

健身教練狂毆女友！她鼻樑斷裂抖哭

3天王武士刀尋仇！女友目睹他被刺死

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

謝和弦心疼粉絲淋雨⋯水瓶往頭上澆

蔡依林首唱《怪美的》！炸出豐滿上圍

邰智源打電競被罵翻　「你罵我我都會收集，一起告囉！」

昆凌跨年搶看天團　周杰倫陪追星

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面