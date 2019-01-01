跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

突發中心／台北報導

台北一名張姓長庚接駁車司機於2018跨年夜行經北二高南下匝道、靠近棒球場處時，縱身往匝道跳下慘死，把車上8名乘客全嚇壞。根據乘客的說法，張男當時和同車的女友發生爭執，有可能因為這樣才會一氣之下跳下去，至於確切輕生原因警方仍在調查釐清中。

▲張姓駕駛急救後仍宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



基隆市消防局指出，由於事發當地匝道與平面道路高度落差相當大，司機墜地後傷勢相當嚴重，當救護人員趕抵現場時已經沒有呼吸心跳，經送往長庚醫院搶救後仍宣告不治。

而張姓司機的同事聞訊後也趕來現場，不敢相信地說，「怎麼會這樣，發車的時候還很正常，雙方都有打招呼，突然發生這樣的事情，嚇到了。」車上乘客則向記者表示，駕駛沒有哭、沒有任何徵兆，不過在這之前有聽見他似乎和女友在吵架。

▲女友在女性家屬的接送下離開現場。



事後一台銀色轎車將張男的女友接走，當記者詢問當事人是否有攔住人（司機）時，遭旁邊家屬大吼「欸不要拍」；夜色昏暗無法看清楚女友的表情，全程只見她躲在女性家屬身後，好像什麼事情都沒發生一樣，情緒與一般痛失愛人的樣子有很大的落差，看起來相當冷靜，應該受到極大驚嚇。

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