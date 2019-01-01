主廚搶銀行「消失的10萬」找到了　貨車司機撿走畫面曝光

▲游姓主廚搶劫銀行後，逃逸時掉落10萬贓款，徐姓貨車司機向前撿起佔為己有。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區陽信商銀日前發生游姓主廚持槍強盜案，被劫走334萬元，追緝犯嫌到案後清點贓款發現，只有233萬多元，他供稱其中90萬元贖回典當的賓士車，另外10萬可能在逃逸過程中掉了，警方循線發現一名貨車司機撿走，他辯稱沒空送回警局，訊後仍依侵占遺失物罪函送。

▼游姓主廚搶劫銀行後，逃逸時掉落10萬贓款，回頭看了一下，卻沒停下來撿。（圖／記者陳以昇翻攝）

持假槍搶奪銀行的游姓主廚被捕後，向警方供稱贓款流向，但卻怎麼也兜不攏，少了10萬多元，他指稱可能在逃逸過程掉在路邊，警方對他說法存疑， 但為了釐清事實，重新檢視逃逸過程監視器。

果然發現在案發後的下午2時7分，游姓犯嫌騎車經過金門街215巷時，確實掉出一疊紙鈔；監視器畫面還拍到，犯嫌當時還回頭看了一眼，卻沒有停下車。這時旁邊的一名男子看到，緩緩走過去，將那疊掉在地上贓款撿起後離開。

警方根據監視畫面鎖定男子騎乘的機車，12月31日下午通知他到案說明，這名從事貨運司機的徐姓男子（63歲）說，他當時撿到這一筆錢，因為工作忙碌，接下來幾天都在宜蘭等地送貨，才沒時間把錢送交到警察局，隔天看電視新聞報導銀行搶案，懷疑撿到的錢可能是搶匪掉的。

警方覺得徐姓男子有侵占嫌疑，最後仍將他依侵占遺失物罪函送偵辦，雖然找回10萬贓款，但總數加總過後，還短缺8千7百元，警方仍要釐清。