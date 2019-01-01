元旦連續假期　警陸空總動員投入交通疏導

▲台南市警局成立元旦連續假期交控中心，指定專人24小時監控轄區各重要路口車流，隨時調度指揮，並運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，強化疏導功能。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年元旦4天的連續假期，台南市警局為加強道路交通秩序與行人安全通行，並運用大數據分析交通事故發生原因及地點與時段，修正交通崗勤務適當位置，除強化發揮疏導功能外，並針對重點交通執法項目執行，累計規劃交通崗175處，出勤2136人次警力，以維持元旦連假出遊及風景區與各主要道路交通順暢。

台南市警察局成立元旦連續假期交控中心，指定專人24小時監控轄區各重要路口車流，隨時調度指揮，並運用建置之路口監錄系統，及市府交控中心即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數，在第一時間派遣警力疏導車流與路況排除，同時充分利用各單位LINE交通群組及臉書專頁傳遞訊息並調度警力。

高速公路沿線分局亦利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通大隊勤指中心與各分局勤務指揮中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮各分局線上精銳交通快打部隊勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。本次假期期間主動上線警察廣播電臺插撥路況計51則，另將改道資訊及地方廣播群組託播即時路況計121則，合計運用電臺宣導172則，善用即時通訊軟體發揮功效。

108年元旦連續假期台南跨年三部曲活動會場及各風景區警局均有派員指揮疏導，針對違規停車部分，民眾輕微違規採勸導方式或立即調派交通快打人員排除，故活動會場及風景區取締違停件數減少。另警局在活動會場及各風景區、車站、重要聯外道路等均派有員警指揮疏導，員警執勤認真，本市交通均屬順暢，另為使民眾行車更安全，亦針對各項重大違規加強取締，對輕微違規則採勸導方式。

警方說這次假期交通得以順暢，得力於「運用科技」、「決戰空軍」，利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，編組交通快路上疏導人員，發揮事半功倍之效，能讓民眾安心、開心、平安出遊。

警察局長黃宗仁對警察同仁及義交於假期期間犧牲假期為市民服務的精神，全心全力投入交通工作，提升台南市交通環境及用路人行的安全；也感謝民眾於交通較壅塞時，能遵守交通管制路線與措施耐心駕駛，共同續營造「交通順暢平安」優質環境。