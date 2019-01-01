台中喜迎新／元旦升旗與市民同站　盧秀燕：國歌唱好唱滿

記者陳玉／台中報導

台中市政府2019元旦早上8點於府前廣場舉行升旗典禮，逾1萬名市民到場參與。台中市長盧秀燕帶領市政團隊與市民站在一起將國歌「唱好唱滿」；盧秀燕表示，新年有三個願望：拼經濟、整治空污及市民朋友有好心情，祝福市民幸福快樂，經濟一路發。

▲台中市長盧秀燕與市民同站，參與元旦升旗典禮。（圖／記者陳玉攝，下同）

台中市政府元旦準備3000份限量國旗運動毛巾，有民眾凌晨3點半就來卡位，早上7點開始發放，不到1小時就全數發放完畢，拿到的民眾開心直呼：「這是最棒的元旦禮物。」

▲市民說向盧市長說「3點就來卡位排領限量國旗毛巾」。

台中市長盧秀燕帶領市府一級主管，與市民站在一起同唱國歌、國旗歌，盧秀燕先問市民有沒有「唱好唱滿」，再說108年新的開始有3個願望，第一、要全心拼經濟，讓市民有好的生活；第二、全力整治空污，讓晴空晴天再現，還給大家好空氣；第三、市民朋友有好心情，幸福快樂、經濟一路發，祝賀中國民國，國泰民安、長長久久。

盧秀燕指出，日前首次行政院會中更針對空污提出建議，只要今年起中火第4號機組整天不運轉，加上大林、通霄電廠有新的機組參與發電，台中就不用「火力全開」，擁有好空氣，也是今年請求行政院、總統府最大訴求。

▲台中市長盧秀燕與市民一同「唱好唱滿」國旗、國旗歌。

另外，台中世界花博市民通道今啟用，盧秀燕說，元旦起台中市民及全世界12歲以下兒童都可免費參觀花博，市府已做全面配套準備，籲市民可走專用通道，讓入園次序更順暢；並可用平日二到四參觀，擁有良好的參觀品質。

媒體也問，31日跨年致詞簡短一事；盧回答，有網民說我創下跨年縣市長致詞最短只有10秒，笑稱「明年再努力能不能比10秒還要短」，盧說，跨年是屬於市民的，大家千里迢迢到場，就是希望能好好享受節目，當然以他們為主，她強調，未來4年「市民才是這個城市的主角」，任何活動及政策都是以民為主，以民意為思考。

▲台中女中樂儀隊帶領國旗進場。