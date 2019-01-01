紫南宮人龍7公里！「豬來福錢母」4萬人卡位　15歲少年搶頭香

▲南投紫南宮湧入4萬民眾衝搶「豬來福錢母」。（圖／東森新聞，下同）

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紫南宮豬年招財錢母「豬來福」元旦對外開放領取，凌晨開始就有民眾來卡位，湧入4萬人排隊，人龍綿延逾7公里；搶得頭香是來自彰化的黃姓一家，1家3口齊排隊跨年，由15歲兒子率先領取銀幣錢母，及狗年、豬年套幣各一組，直呼「新年快樂！超開心！」

為求新的一年事業昌隆、財運滾滾，許多民眾都會特地到南投竹山紫南宮求錢母，每年皆湧入數萬人，排隊潮人潮更是驚人；前幾年更有民眾為搶錢母，在廟前搭帳棚漏夜排隊，因此廟方今年改變制度，改成發放前一天早上才開放排隊。12月31日開放排隊，還發生民眾為領取號碼牌發生推擠，造成一名婦人扭傷腳意外。

▲有民眾漏夜排隊就為拿「豬來福錢母」，祈求新年財運滾滾。

今日排隊人潮更達4萬、人龍綿延7公里；紫南宮主委莊秋安受訪時表示，早期農業社會每家都養豬，豬被視為財富象徵，而廟方延續去年狗來富的概念，將豬年錢母稱為「豬來福錢母」，祝福信眾諸事圓滿、諸事順利。

廟方更指出，紫南宮也將在農曆春節發放錢母和金雞蛋，有機會可以拿到1錢、2錢金元寶，及最高額4800元紅包等獎項；另也鼓勵民眾捐發票、捐血就能獲贈錢母，一同協助弱勢。