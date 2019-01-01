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慶祝2019年虎頭埤元旦升旗典禮　黃偉哲：讓市民過得好

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▲台南市政府舉辦「慶祝2019年虎頭埤元旦升旗典禮」，由市長黃偉哲親自主持，並率市府各局處首長參加，典禮結束後，黃市長也引領民眾一同健行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「慶祝2019年虎頭埤元旦升旗典禮」，由市長黃偉哲親自主持，並率市府各局處首長參加，典禮結束後，黃市長也引領民眾一同健行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接2019年，台南市政府1月1日上午在風景秀麗的虎頭埤風景區舉辦「2019年元旦升旗典禮」，由市長黃偉哲親自主持，並率市府各局處首長參加，典禮結束後，黃市長也引領民眾一同健行，遊賞虎頭埤的湖光景致，為新的一年拉開序幕。

▲台南市政府舉辦「慶祝2019年虎頭埤元旦升旗典禮」，由市長黃偉哲親自主持，並率市府各局處首長參加，典禮結束後，黃市長也引領民眾一同健行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示台南市在行政院賴清德院長及李孟諺代理市長任內，各項發展已打下深厚基礎，不管是跨年活動或軟硬體建設都有很好的成就，新市府團隊將在現有基礎上繼續努力，希望能夠做得更好，讓市民過得更好。

▲台南市政府舉辦「慶祝2019年虎頭埤元旦升旗典禮」，由市長黃偉哲親自主持，並率市府各局處首長參加，典禮結束後，黃市長也引領民眾一同健行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說台南是一座具有歷史底蘊的城市，在文化首府的基礎上，期盼引入更多新元素，將台南打造成一座新舊交融的智慧新都；在產業重鎮及創新新都部分，市府團隊在新的一年會戮力扶植各項產業，幫助市民有更多發展。他也特別感謝全體市民一路相挺支持，也期勉市府同仁能夠更加疼惜鄉土及苦民所苦，一起為台南的發展胼手胝足、共同打拼。

▲台南市政府舉辦「慶祝2019年虎頭埤元旦升旗典禮」，由市長黃偉哲親自主持，並率市府各局處首長參加，典禮結束後，黃市長也引領民眾一同健行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1日上午的虎頭埤元旦升旗及健行活動，一早就出現人潮，讓有台灣第1水庫之稱的虎頭埤水庫，在2019年第1天就熱鬧開張。在簡單隆重的升旗典禮過後，黃偉哲市長領著早起民眾迎著晨曦環埤健行，虎頭埤吉祥物「蟋帥君」也在健行步道入口處現身與現場遊客俏皮互動打招呼。虎頭埤環湖步道近4公里，黃偉哲市長與市民朋友齊步健行話家常，和樂融融！

觀光旅遊局表示歡迎民眾在參加元旦升旗典禮與環湖健行活動後，趁著連假最後一天順道至台南新化、左鎮、玉井、南化、楠西等地區旅遊，不論是前往各大休閒農場踏青、梅嶺賞花品梅子雞或薑黃雞、欣賞惡地形自然山景、品嚐風土料理等，都能體驗台南山區鄉村旅遊風情。

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關鍵字：虎頭埤,元旦,升旗典禮,黃偉哲

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