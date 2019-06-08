一整晚吐瀉10餘次！南投鵝肉攤疑傳食物中毒　「33人掛急診」衛生局急查

▲一名媽媽在社團PO文，表示孩子吃了鵝肉後，一個晚上上吐下瀉10餘次。（圖／翻攝臉書「南投人聊天室」）

記者莊智勝／南投報導

南投縣中興新村4月下旬才爆出「臭豆腐食物中毒」事件，造成189人上吐下瀉，而今南投縣衛生局再指出，有33名民眾因吃了同一處攤販賣的鵝肉後，出現食物中毒症狀，還有多人到醫院掛急診；而院方也緊急在院內張貼手寫告示，請有吃鵝肉的民眾就診時告知醫療人員。目前衛生局已要求該攤販停業，同時將鵝肉採樣送檢，釐清民眾中毒原因。

「（端午）節日生意好，食材也該好好把關吧！」一名媽媽在臉書社團「南投人聊天室」PO出照片，表示孩子7日吃了攤販所販售的鵝肉後，晚間就開始出現中毒症狀，一個晚上上吐下瀉10多次，到了醫院掛急診待了7個小時，到現在還是腹痛想吐；該名媽媽還指出，到了醫院掛急診後，才發現還有多名民眾也有同樣狀況，且院方還設立告示，請有吃鵝肉而感到不適的民眾，看診時主動告知醫療人員。

南投縣衛生局指出，根據南投醫院及南基醫院通報資料統計，目前共有33名民眾因食用該攤販所售之熟鵝肉後出現中毒症狀，包括上吐下瀉、頭痛發燒等，稍早已緊急派員前往採樣，並同時要求暫停營業，在檢驗結果出爐前禁止販售鵝肉。

▲院方貼出告示，請有吃鵝肉的民眾在看診時主動告知。（圖／翻攝臉書「南投人聊天室」）