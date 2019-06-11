豪雨侵襲！　南投仁愛鄉力行產業道路土石流交通中斷

▲受鋒面影響，11日南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路翠巒路段土石流，交通中斷。（圖／仁愛分局提供）

記者白珈陽／南投報導

受到滯留性梅雨鋒面加上西南氣流雙重影響，南投縣仁愛鄉瑞岩部落從11日凌晨起累積雨量達112毫米，導致投89線力行產業道路瑞岩到翠巒路段多處坍方、泥流，交通受阻，縣府派簽約廠商積極搶修，並請民眾暫時繞行台14甲線通行。

氣象局11日針對包括南投縣在內等18縣市發出豪、大雨特報，由於梅雨鋒面及西南氣流影響，恐帶來致災性降雨，國姓鄉上半天降雨已破150毫米，最能感受這波鋒面威力；仁愛鄉瑞岩也有112毫米，強勢的降雨量讓日前受到大雨侵襲的山區產業道路又傳災情。

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翠華村長高政光表示，日前連續大雨加上這波梅雨鋒面降雨，造成力行產業道路約16公里處山坡土石崩鬆，不斷滑落，路面遭大量土石覆蓋，目前翠行到力行路段已無法通行。

▲仁愛鄉都達村鄉道投85線都達明隧道前有大型石塊掉落。

仁愛分局表示，在瑞岩部落前端路段也有多處泥流，影響車輛通行，提醒民眾暫時避免行經力行產業道路，須繞行台14甲線通行。

都達村鄉道投85線都達明隧道前則有多塊大型石塊掉落，也有零星土石不斷滑落，警方提醒民眾，大雨期間山區多落石、泥流，若無必要請避免前往，以策安全。