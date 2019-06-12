泡湯好去處！南投北港溪溫泉區榮獲全台溫泉區最佳CP值獎第1名

▲南投縣北港溪溫泉區榮獲全台溫泉最佳CP值第一名，由南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋（右）領獎。（圖／泰雅渡假村提供）

記者白珈陽／南投報導

有「台灣溫泉界奧斯卡」之稱的「金泉獎」，11日在台北市交通部觀光局旅遊服務中心盛大舉辦，觀光局今年規劃的「金泉獎」溫泉區特色評比活動，活動透過民眾投票及專家學者實地訪查的評比2階段進行綜合評選，南投縣北港溪溫泉區榮獲全台溫泉最佳CP值第一名，成為全台7大溫泉區之一。

交通部觀光局為推廣臺灣北、中、南、東19個優質溫泉區特色，規劃「金泉獎」溫泉區特色評比活動，此活動透過民眾投票及專家學者實地訪查的評比2階段進行綜合評選，最後針對最佳美食獎、最佳造景美學獎、最佳自然景觀獎、最佳友善環境獎、最佳服務獎、最佳伴手禮獎、最佳CP值獎等7個獎項選出得獎者。

▲台北市交通部觀光局11日舉辦「金泉獎」頒獎典禮。

南投縣北港溪溫泉區也參與金泉獎特色選拔活動，與全台溫泉區相互較勁，5月19日專家學者前往北港溪溫泉區泰雅渡假村實地訪查，由理事長李浩瑋負責接待及簡報，國姓鄉丘埔生鄉長、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、糯米橋休閒農業區黃國峰理事長、惠蓀林場林志銓場長也特別到場支持。

經過近1個月的投票與專家評比，北港溪溫泉區榮獲全台溫泉區最佳CP值第一名，從眾多溫泉區中脫穎而出，成為全台7大溫泉區之一。

李浩瑋表示，非常感謝遊客及專家學者給予北港溪溫泉區的肯定，北港溪溫泉區觀光資源相當豐富，因橫跨國性鄉及仁愛鄉兩鄉，同時擁有客家文化及原民文化，有著多元文化，物產、觀光景點。雖然北港溪溫泉區在南投縣各旅遊軸線中較慢起步，屬較弱勢一環，但國道六號的開通後使交通更為便利，相信透過整合包裝及行銷推廣，勢必能將北港溪溫泉區打造為南投新亮點。

李浩瑋提到，國姓鄉北港溪溫泉和廬山溫泉一樣，同屬紅香、瑞岩泉脈，溫泉區位於惠蓀林場風景線，泉質屬弱酸性碳酸泉，PH值約8.4近中性，水質透明。當地的泰雅渡假村是目前國姓鄉唯一取得溫泉標章的渡假飯店，泡完溫泉還可漫步57公頃渡假園區，享受森林浴、泡好湯、嘗美食，更有海拔500公尺的玻璃天空步道可挑戰，眺望山巒美景，將美景盡收眼底，讓遊客感受超高cp值的旅遊體驗。

▲泰雅渡假村是目前國姓鄉唯一取得溫泉標章的渡假飯店。

