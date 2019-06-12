不一樣的警察節！仁愛分局警穿新制服、原住民服裝登合歡山頂

▲仁愛分局警員穿著4月份發放的新制服，在合歡山頂擺出星芒合體合照。（圖／仁愛分局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛分局為慶祝警察節，警員們11日帶著國旗直上合歡山頂，趁著難得的藍天白雲之際，穿著新制服開心合影紀念這個屬於全體警察的節日，拍攝途中也吸引到香港及馬來西亞遊客上前合照；下午回到仁愛分局舉行表揚暨慶祝會，分局長林文煜對員警今年的表現深表肯定與讚賞，並期許全體員警能繼續做好維護社會治安工作。

▲仁愛分局員警帶著國旗上合歡山頂開心合影。

南投縣仁愛分局轄內有標高3275公尺之公路海拔最高點「武嶺」及合歡群峰等美景，員警自2019年4月份換穿新式制服後，即將迎接換裝後的第一個警察節，趁著端午連假前，幾位員警穿上舒適、帥氣又多功能的制服，主動帶著國旗直上合歡山頂，在武嶺牌樓與合歡尖山頂，開心合影紀念這個屬於全體警察的日子。

而仁愛鄉內原住民有賽德克、泰雅及布農族等三大族群，部分員警本身也是原住民，拍攝時制服外再搭上原住民族傳統服飾，更添顯南投警重視部落警政的特色與尊重原民文化的內涵，期間員警們更擺出時下流行的星芒合體照，也引來香港及馬來西亞籍遊客的駐足與好奇，紛紛主動要求與員警們合影，感受臺灣警察的親切與活力，留下難忘足跡。

▲▼ 部分員警本身為原住民，拍攝時制服外再搭上原住民族傳統服飾，充分展現青春活力。

拍完照片後，於6月11日下午14時，在仁愛分局2樓會議室舉行警察節慶祝會，活動邀請仁愛警友辦事處主任楊士德及各警友顧問共襄盛舉，會中由仁愛分局員警自組的樂團帶領歡唱，場面簡單隆重溫馨。

▲仁愛分局員警自組樂團帶領歡唱。

林文煜致詞時表示，對於仁愛分局同仁維護鄉內治安及執行救災工作，不餘遺力及犧牲奉獻的精神，深表肯定與讚賞，並期許同仁秉持著熱心公益，繼續做好為民服務及維護社會治安工作；另仁愛警友辦事處為慰勞所有同仁在這一年來，為轄區治安、交通犧牲、奉獻默默付出的辛勞，特致贈每位員警一份精美禮品，會後更精心準備了豐盛的點心，宴請所有與會的警察同仁及貴賓，活動過程相當歡愉溫馨。

▲仁愛分局長林文煜。