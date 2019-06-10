哭喊生計沒了！　埔里大火受害攤商向林明溱下跪陳情

▲南投縣長林明溱10日前往埔里第三市場詳細了解災情，民眾看見縣長即上前陳情。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

「拜託你，幫幫我們!」埔里鎮第3市場9日外圍鐵皮攤商區發生大火，損失粗估超過千萬，南投縣長林明溱10日前往關心，一位攤商忍不住落淚下跪陳情，林明溱允諾協助，將和公所合作，讓災戸早日恢復營業。

埔里第3市場外圍鐵皮攤商區9日下午近2時突然發生火災，由於商家多經營餐飲，及服裝棉被業，火勢一發不可收拾，消防隊動員鄰近地區5個消防分隊全力灌救，但近300多坪的攤商區全部燒毀，多達80個攤位付之一炬，商家內堆放的存貨、生財器具全毀，現場一片焦黑。

警方表示，有目擊者指稱，市場有1家攤商在進行整修，工人電焊時竄出火苗不慎燒到易燃物而一發不可收拾，惟確切起火原因仍有待消防局調查。

10日上午，消防局火災鑑識人員到現場調查，林明溱縣長由建設處長李正偉陪同，到場慰問工作人員辛勞，並安撫受災攤商情緒，包括埔里鎮長廖志城、縣議員林芳伃、黃世芳、王彩雲等人也到場關心。

▲林明溱表示當務之急，就是讓攤商早日恢復做生意，解決攤商民生問題。

「拜託你，幫幫我們!」1位攤商看到林明溱縣長到來，忍不住落淚，哭訴這場火災嚴重影響生計，希望縣府及相關單位幫幫他們。

林明溱表示，埔里第3市場火災後，有80多個攤商受影響，民生最重要，日子要過下去，縣府將請公所提市場改建計劃，縣府也將全力配合，因為市場部分產權屬縣府土地，相關手續要趕快處理，且愈快愈好。

林明溱說，當務之急，應請建築師儘速辦理受災市場安全鑑定，並讓攤商早日恢復做生意，攤商民生問題，應儘速處理。