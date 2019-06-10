　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

哭喊生計沒了！　埔里大火受害攤商向林明溱下跪陳情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投縣長林明溱10日前往埔里第三市場詳細了解災情，民眾看見縣長即上前陳情。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱10日前往埔里第三市場詳細了解災情，民眾看見縣長即上前陳情。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

「拜託你，幫幫我們!」埔里鎮第3市場9日外圍鐵皮攤商區發生大火，損失粗估超過千萬，南投縣長林明溱10日前往關心，一位攤商忍不住落淚下跪陳情，林明溱允諾協助，將和公所合作，讓災戸早日恢復營業。

埔里第3市場外圍鐵皮攤商區9日下午近2時突然發生火災，由於商家多經營餐飲，及服裝棉被業，火勢一發不可收拾，消防隊動員鄰近地區5個消防分隊全力灌救，但近300多坪的攤商區全部燒毀，多達80個攤位付之一炬，商家內堆放的存貨、生財器具全毀，現場一片焦黑。

警方表示，有目擊者指稱，市場有1家攤商在進行整修，工人電焊時竄出火苗不慎燒到易燃物而一發不可收拾，惟確切起火原因仍有待消防局調查。

10日上午，消防局火災鑑識人員到現場調查，林明溱縣長由建設處長李正偉陪同，到場慰問工作人員辛勞，並安撫受災攤商情緒，包括埔里鎮長廖志城、縣議員林芳伃、黃世芳、王彩雲等人也到場關心。

▲林明溱表示當務之急，就是讓攤商早日恢復做生意，解決攤商民生問題。

▲林明溱表示當務之急，就是讓攤商早日恢復做生意，解決攤商民生問題。

「拜託你，幫幫我們!」1位攤商看到林明溱縣長到來，忍不住落淚，哭訴這場火災嚴重影響生計，希望縣府及相關單位幫幫他們。

林明溱表示，埔里第3市場火災後，有80多個攤商受影響，民生最重要，日子要過下去，縣府將請公所提市場改建計劃，縣府也將全力配合，因為市場部分產權屬縣府土地，相關手續要趕快處理，且愈快愈好。

林明溱說，當務之急，應請建築師儘速辦理受災市場安全鑑定，並讓攤商早日恢復做生意，攤商民生問題，應儘速處理。

ET快訊
王世堅逼問請假74天密會誰　柯文哲酸回：我沒有去汽車旅館
中山高大車禍！國光客運插入拖板車1死8傷…桃園段南下大塞車

關鍵字：南投,林明溱,埔里

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

命運多舛！薩國新住民單親媽癌症過世　一對女兒戲水又出事

男子烏石港航道口附近潛水　海巡取締函送裁處

富少飆小牛害死女友釀2死3傷　竟怪租來的車「又老又差」

台東失蹤警官屏東找到了！　疑涉走私899公斤毒品

朋友家庭怎取捨？夜唱慶生妻想跟　朋友嗆「怎那麼愛跟」！壽星無助淚崩

中山高桃園段1死8傷大車禍！　國光號撞拖板車　南下狂塞10公里

中尉後勤官「嘴吸舔下體」還摻藥迷昏　6士官兵慘遭性侵

快訊／3男大同鄉加羅湖旁給給池附近登山失聯　警消搜救中

霧峰木棧平台白蟻侵蝕崩塌14傷 　8長青學員跌落1公尺高地面

哭喊生計沒了！　埔里大火受害攤商向林明溱下跪陳情

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

命運多舛！薩國新住民單親媽癌症過世　一對女兒戲水又出事

男子烏石港航道口附近潛水　海巡取締函送裁處

富少飆小牛害死女友釀2死3傷　竟怪租來的車「又老又差」

台東失蹤警官屏東找到了！　疑涉走私899公斤毒品

朋友家庭怎取捨？夜唱慶生妻想跟　朋友嗆「怎那麼愛跟」！壽星無助淚崩

中山高桃園段1死8傷大車禍！　國光號撞拖板車　南下狂塞10公里

中尉後勤官「嘴吸舔下體」還摻藥迷昏　6士官兵慘遭性侵

快訊／3男大同鄉加羅湖旁給給池附近登山失聯　警消搜救中

霧峰木棧平台白蟻侵蝕崩塌14傷 　8長青學員跌落1公尺高地面

哭喊生計沒了！　埔里大火受害攤商向林明溱下跪陳情

水管震破+老鼠開趴！房東全擺爛裝死　他心累想「檢舉違建」報復：很機歪嗎

113幅攝影師「心中最美風景」　雕刻師木屑沾滿頭被捕捉入鏡！

密會財團時間、地點被議員曝光！柯文哲爆氣嗆：怎麼拿到資料？

黃狗水汪眼討摸　爸狂打電動不理...牠「一巴掌下去」

威權守護者：剛果民主共和國的卡畢拉幽靈

還見不到春天！財政部預估6月出口連8黑　最大衰退4.5%

命運多舛！薩國新住民單親媽癌症過世　一對女兒戲水又出事

上直播大玩禿頭哽！韓「好久沒用這2樣」　下秒被虧：頭髮留在地中海！

外資上周買多賣少以大陸13.91億美元奪冠 　靜待下周佳音

華南青少棒／桃園、台東爭勝部冠軍進4強　A組台北市遭淘汰

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷..

竹聯大哥性侵少女判刑定讞落跑！..

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒..

酒店女大戰人夫6次　正宮爆氣反..

國中女無照騎車爆頭亡　駕駛自責..

中山高桃園段1死8傷大車禍！南..

獨／14歲少女慘死　阿姨痛哭：..

快訊／瑞芳深夜槍響！3男中彈送..

即／重機撞進公車底部　騎士慘摔

即／青桐林生態園區「木棧道坍掉..

漁港溺水1死1命危　3兄妹相依..

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友..

跟國中妹開房壞壞8次　還載她援..

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找..

更多熱門

相關新聞

埔里第3市場惡火　損失粗估超過千萬

南投縣埔里鎮第3市場9日下午1時許，1家攤商趁著連假休市，找來鐵材工廠施工重新裝潢，但工人在進行電銲時，卻不慎引發火災，因現場攤商易燃物眾多，導致火勢迅速延燒相當猛烈，南投縣消防局動員鄰近4分隊全力灌救，下午3點43分火勢獲得控制、逐漸撲滅。所幸市場沒有營業，無人傷亡，但共計80個攤位慘遭祝融，埔里公所粗估財損超過千萬。

即／埔里第3市場大火　消防人員灌救中

韓國瑜蓋環島高速公路　土木專家打臉

南投疑傳食物中毒33人急診　衛生局徹查

火舞特技！國姓鄉民享受國際級精彩表演

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲明滅火

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面