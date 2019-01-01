影／跨年後「橘黃色制服照亮台北」　千名清潔隊員、志工60分鐘清場完畢

記者張嘉晏／綜合報導

台北市跨年晚會落幕後，廣場上留下大量垃圾和彩帶以及LED充氣加油棒，台北市環保局也投入14輛小型掃街車，動員700名清潔隊員、600名環保志工，在晚會結束後1小時內就把現場恢復原狀，網友也紛紛向他們道謝表示「辛苦了」。

▲環保局協助復原整理場地。（圖／記者林敬旻攝）

北市環保局今年準備了14輛小型掃街車、66組造型垃圾桶在「2019台北最High新年城」活動現場，結束後的散場動線增設55個太空包垃圾袋便於整理環境。環保局今日凌晨也貼出辛苦的清潔隊員合照表示，「關於環保局的跨年，是每年臺北最後的壓軸，在2019年的第一天，用清潔隊員們橘黃色的制服，照亮了整個臺北市政府。」

▲北市清潔隊員一小時內完成任務 。（圖／翻攝自Facebook／台北市環保局）

環保局日前還邀請了吉祥物「熊讚」、「學姐」黃瀞瑩一同拍攝「垃圾不落地」宣導影片，黃瀞瑩一句「我最討厭亂丟垃圾的人了！」似乎也奏效。環保局表示，「經統計今年清理的跨年一般垃圾量共計8.8公噸，較去年跨年活動9.5公噸減少0.7公噸，垃圾減量達7.3%；資源回收量為7.1公噸，較去年的7.2公噸減少0.1公噸，總廢棄物量15.9公噸，較去年總廢棄物量減少0.8公噸；另配合本次活動，環保局於活動現場告發亂丟菸蒂等違規行為共計13件。」

▲環保局協助復原整理場地。（圖／記者林敬旻攝）

另外，由高中職、大專院校學生所組成的「環保星勢力志工隊」也完成第5年的任務，在跨年當天下午5點到元旦凌晨1點半，在跨年現場周邊快閃宣導「垃圾不落地」，希望透過青年的力量，讓民眾更重視環保。