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剩半天快買！珍煮丹調漲5～10元「1杯飆破90」　一芳、樺達奶茶跟進

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▲▼珍煮丹元旦漲了！調幅5～10元「1杯飆破90元」　一芳、樺達奶茶跟進。（圖／翻攝粉專珍煮丹中和連城店 黑糖珍珠專賣店）

▲珍煮丹「黑糖奶香系列」飲品都漲5元。（圖／翻攝粉專／珍煮丹中和連城店 黑糖珍珠專賣店

記者陳怡伶／綜合報導

2019年再1天就來了，基本工資月薪調漲打破22K的限制，但連鎖手搖飲也一起悄悄漲價，像是珍煮丹、樺達奶茶、一芳台灣水果茶的飲品大多調漲5元，其中珍煮丹的熱門商品「黑糖鮮奶」從原本40元調漲至50元、「百香雙響」45元變55元，調幅極大。

在2018年8月中旬經過勞資9小時馬拉松式談判，敲定基本工資自元旦起，月薪從2萬2000元調升至2萬3100元，調幅5%；時薪也從現行的140元調升至150元，調幅7.14%，預估約有180.14萬名勞工（本勞136.34萬名、外勞43.8萬名）受惠至於每小時基本工資調升至150元，預估約有45.6萬名本國勞工受惠；2019年，22K正式走入歷史。

▲▼珍煮丹元旦漲了！調幅5～10元「1杯飆破90元」　一芳、樺達奶茶跟進。（圖／翻攝一芳台灣水果茶官網）

▲一芳解釋，原物料、基本工資調漲等成本都只能自行吸收，只好漲價維護品質。（圖／翻攝一芳台灣水果茶官網）

由於基本工資調升與人力成本增加問題，連鎖手搖飲也跟著漲一波。一芳水果茶也在官網貼出公告表示，歷經多次原物料、基本工資調漲，成本都只能自行吸收，為了維持產品品質，將依據原物料成本調整價格。

一芳台灣水果茶漲價飲品中，茶類部分只有中杯會調漲5元，大杯價格維持不變；水果類部分則是全面調漲5元，像是一芳水果茶、金鑽鳳梨綠、埔里百香綠等都在調漲憑單中，而熱門、易缺貨的商品「純釀楊桃汁」則是直接調漲10元

▲▼珍煮丹元旦漲了！調幅5～10元「1杯飆破90元」　一芳、樺達奶茶跟進。（圖／翻攝珍煮丹官網）

▲▼珍煮丹元旦漲了！調幅5～10元「1杯飆破90元」　一芳、樺達奶茶跟進。（圖／翻攝珍煮丹官網）

▲珍煮丹默默在官網釋出新菜單。（圖／翻攝珍煮丹官網）

黑糖珍珠飲料專門店「珍煮丹」日前也在官網釋出2019年北部地區最新菜單，黑糖奶香系列不論中杯、大杯，全面調漲5元，其中「黑糖鮮奶」從原本40元直接調漲至50元，漲幅最大為10元。

珍煮丹除了黑糖奶香系列漲價外，「濃純拿鐵」系列也都調漲5元，還有熱門商品百香雙響調幅10元、蓋世抹茶漲5元、黑糖冬瓜漲5元、黑糖冬瓜檸檬珍珠漲5元，宇治抹茶、泰泰鮮奶茶系列皆調幅5元，其中宇治抹茶珍珠、宇治抹茶紅豆要價90元。

另一家連鎖手搖引「樺達奶茶」草衙道分店也貼出漲價公告說，由於原物料持續上漲，為提供更優質的飲品，及堅持食材物料的品質，於108年元月1日起，飲品調漲5元。

▼珍煮丹舊菜單，與新的相比，清楚可見大多調幅5元。（圖／翻攝珍煮丹官網）

▲▼珍煮丹元旦漲了！調幅5～10元「1杯飆破90元」　一芳、樺達奶茶跟進。（圖／翻攝珍煮丹官網）

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關鍵字：珍煮丹,樺達奶茶,一芳,一芳水果茶

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