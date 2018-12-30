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「台灣泡麵王」持續稱霸！2018年度量販排行榜出爐　都是老面孔

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▲▼泡麵，乾拌麵 。（圖／資料照）

▲量販業者公佈今年度泡麵排行榜。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

由於現代人工作忙碌，方便即食的泡麵不僅成了三餐好選擇，更是不少人的宵夜好良伴。對此，量販業者也統計了2018年度十大排行榜。其中，台灣人從小吃到大的統一肉燥麵，今年仍繼續稱霸各家排行榜，堪稱「台灣泡麵王」。

家樂福根據內部資料統計了2018年度的泡麵排行榜，從第一名到第十名分別為：統一肉燥麵、台酒花雕雞麵、來一客鮮蝦魚板、統一科學麵、滿漢大餐蔥燒牛肉、維力炸醬麵、味味A排骨雞麵、台酒紅標米酒麻油雞麵、統一辣味蔥燒牛肉、台酒花雕酸菜牛肉麵。

而愛買也統計了今年度的十大泡麵排行榜，分別別：統一肉燥麵、統一科學麵、統一來一客鮮蝦魚板、台酒花雕雞碗麵、維力炸醬麵、台酒花雕雞袋麵、味味A排骨雞麵、台酒花雕酸菜牛肉碗麵、統一蔥燒牛肉麵、台酒麻油雞碗麵。

家樂福指出，奪下第一名的是老牌統一肉燥麵，年度銷量達590萬包，其次的台酒花雕雞麵則賣出150萬包；而來一客鮮蝦魚板一年也賣掉84萬組。

▲▼泡麵 。（圖／資料照）

愛買則說，今年整年度泡麵熱銷排行榜前十名，可說是 「統一」PK 「台酒」之戰，台酒泡麵系列由去年前十名佔3名、今年躍進了5個名額。而統一肉燥麵、統一科學麵則年年穩坐排行榜前兩名，地位不容撼動。

愛買根據內部統計發現，奪下年度第一名寶座的統一肉燥麵，年銷量將近兩百萬包，而第二名的統一科學麵的銷量則有170萬包。至於第三名的統一來一客鮮蝦魚板，一年銷量也有88萬杯。

另外，全聯也統計了去年的泡麵銷售前五名，分別為：科學麵（40克x5入）、統一肉燥風味（包麵）、印尼炒麵、統一肉燥風味大號、來一客鮮蝦魚板風味，皆有百萬個以上的銷售量，可見經典品牌及口味、價格平實的泡麵仍是台灣民眾的最愛。

其中，奪下第一名的科學麵以一包5入計算，等於全聯一年可賣出超過1500萬包；而第二名的統一肉燥風味（包麵）的年銷量約300萬包；至於強勢奪下第三名的印尼炒麵，則是一年也有賣出200萬包的銷售實力。其單包特價9元、3包24元，CP值高。

▲▼ 超市，全聯，泡麵 。（圖／資料照）

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