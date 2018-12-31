2大品牌說掰！Swatch撤東區「租金180萬→100萬吸不回」　傳Fossil也出走

▲Swatch撤出東區。（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／綜合報導

台北市商圈近年相繼沒落，天母、東區近年景氣不再，包括DHC、亨得利三寶名錶、韓國快時尚SPAO等名店都相繼撤出東區。現在瑞士名錶Swatch東區店也將關門，儘管房東要大幅度降租，依然留不住Swatch；此外，因為傳出公司將停止經銷，美國時尚品牌Fossil直營可能成為下一個撤出台灣的品牌。

根據《三立新聞網》報導，位在東區的瑞士名錶品牌Swatch已撤出東區，本來鼎盛時期，這黃金店店曾從月租金120萬元漲到180萬元；但現在人潮不再，外加品牌出走，房東就算調降租金，據傳從180萬降到百萬，依然留不住Swatch。

現在這間名錶店的招牌已經拆下，建築外還圍滿鷹架帆布，令人不勝唏噓。除了Swatch，據悉美國時尚品牌「Fossil」也要出走，因為香港商富思台灣分公司將停止經銷，意思等同Fossil直營撤出台灣。

看看忠孝東路四段的過往租金，民國97年時，本來一坪租金約5000至8000元，後來民國100年就大漲到一坪20000元；103年東區鼎盛時期，租金是97年的5倍飆漲，一坪要價25000元。沒想到還不到5年，105年東區就開始退燒，但因為租金沒降，引發出走潮，現在名店也紛紛撤出，這時租金往下掉到一坪15000，也吸不回撤出的品牌。