「台南最大鬼屋」杏林醫院出現買家！廢25年公告整修　3老醫師點頭賣了

生活中心／台南報導

被網友封為「全台最大鬼屋」的台南杏林醫院，1993年廢棄至今已過25個年頭，院內病床、醫療用品閒置，門口還堆積冥紙，導致靈異傳聞不斷，曾有員警私下透露，共同持有的3位醫師遲遲不拆，因土地上有建物容易保值；直至近日，建築外牆釘上木板，貼出公告動工整修，里長證實，已經出現買家正在和地主洽談。

里長曾俊仁對外證實，3位老醫生有鑑於年事已高，希望盡快處理杏林醫院，且最近確實有透露正在和買家洽談，但沒有透露對方身分，有可能為了打理建物外觀才整修。他也盼望大樓能盡早活化，帶動當地發展。

▲「台南最大鬼屋」杏林醫院出現買家！廢棄25年公告整修。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」，下同）



1975年落成的杏林醫院，坐落於台南市中西區西門路、西寧街交叉口，由黃、許、吳姓3名醫師共同持有，當時號稱台南最大醫院，許多老台南人都曾去醫院就診過，未料被查出偽造醫療紀錄、詐領保險費等，1993年遭勒令停業後，一直廢棄原地至今，導致醫院靈異傳說不斷。2015年有2名年輕人半夜闖入，在太平間打卡，事後竟接到未顯示號碼的鬼來電，傳出「快來救救我」的痛苦求救聲，嚇得報警。

至於為何遲遲不拆，有員警私下透露，當時合資開設的老醫師都還住在台南，曾抱怨外界流傳醫院的靈異事件都非事實，而是因為土地上有建物較容易保值，才會棄置原地；居民也批評，外界靈異傳言讓他們相當困擾，許多人在裡面大吼大叫、丟東西、砸玻璃，曾張貼啟事「請勿擅自入內」，且鬼火、怪聲音都是闖入者的惡作劇，希望大家不要以訛傳訛。

據悉，杏林醫院位處優越地段，長期一值都有人洽談購買，但地主都沒共識無法成交，2016年曾貼出「售」字布條求售，開出1坪82萬元，以醫院300坪來算，相當於喊價2億4600萬元，遠高於周邊1坪60多萬元的行情。曾俊仁當時聽到可能要出售，直呼「適合做旅館，做旅館最好，可以促進地方的繁榮啊。」也曾多次戴清潔人員進到杏林醫院，幫忙打掃防治登革熱。

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