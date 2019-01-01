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影／跨年人性挑戰！蒙面師前夕淨象山「亂丟垃圾會傳染」　元旦一早又兩大袋

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記者周亭瑋／採訪報導

昨夜各地放起絢爛煙火秀，在歡慶新的一年同時，也考驗著大家的公德心。深知象山會擠滿跨年人潮，且擔心亂丟垃圾的舉動「會傳染」，為了避免引起破窗效應，「蒙面淨山俠」吳文志前一天就沿著步道淨山、攻頂六巨石；而元旦一早，他又上山撿了滿滿兩袋垃圾，只盼能離無痕山林的理想更近一點。

跨年人性挑戰！蒙面師前夕淨象山「亂丟垃圾會傳染」　元旦一早又兩大袋

▲跨年前夕，他上象山撿垃圾，當天就有大批民眾在那觀賞夜景。（圖／吳文志授權提供）

「亂丟垃圾是會傳染的...。」吳文志搖頭嘆，12月30日晚上，他沿著象山步道撿拾垃圾，就發現少部分遊客會趁機亂丟，眼看隔天就要跨年了，屆時整座山勢必擠滿人潮，於是他先進行一波淨山行動，希望能降低髒亂的程度。

跨年人性挑戰！蒙面師前夕淨象山「亂丟垃圾會傳染」　元旦一早又兩大袋

▲為了避免破窗效應，他先淨山一波。（圖／吳文志授權提供）

眼看著大批民眾攻頂六巨石，並揮手吶喊「愛台灣」，頓時有股異樣的情緒蔓延，這讓他不禁想說，「既然如此，就更應該愛護這塊山林土地阿。」

今天一早，他又前往淨象山，放眼望去遍地都是垃圾，吳文志苦笑自嘲「本宣導者懦弱無能...」，不過可能是昨天下雨的關係，這次跟去年相比少了3分之2，但仍離目標尚遠，他堅定地說，「這件事情不是你去做，就是我去做，台灣很小，宣導無痕山林很重要。

▲跨年人性挑戰！蒙面師前夕淨象山「亂丟垃圾會傳染」　元旦一早又兩大袋。（圖／吳文志授權提供）

▲吳文志常自勉，「想要看見台灣之美，就要付出代價」。（圖／吳文志授權提供）

2012年4月第一次淨灘後，身為國中教師的吳文志，便開始趁閒暇時間獨自到山上或海邊撿垃圾，他希望能憑一己之力感染更多人，並將理念延續下一代，雖然這無疑是件苦差，但他總是鼓勵自己，「想要看見台灣之美，就要付出代價。」

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▼雖然垃圾比去年少，但離目標還是太遠太遠了。（圖／吳文志授權提供）

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關鍵字：蒙面師,象山,吳文志,淨山,跨年,公德心,元旦,垃圾,無痕山林,淨灘

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