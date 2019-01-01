最後的平成新年日出！日班機飛5000米高空盤旋　迎2019首道曙光

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日本今（1日）一架「曙光班機」在當地時間上午6點多從成田機場起飛，在距離海面約5000公尺的高空進行盤旋，而208名旅客則在6點40分迎接2019年的第一道曙光，當看到新年陽光灑過來時，他們發出興奮雀躍的歡呼聲，且快門聲也響個不停。

日媒NHK報導，曙光班機客帶著旅客迎接完新年日出之後，接著前往富士山上空，一覽今年的白色富士山景緻。當時人在機上的21歲女子表示，她今年就要出社會了，希望2019可以和太陽一樣明亮。

事實上，東京鐵塔也是觀賞第一道曙光的熱門景點之一，塔內的TOP DECK展望台採取名額管制措施，只有37位幸運兒獲准入場欣賞曙光。只不過，東京今天的雲層頗厚，無法看到太陽緩緩升起的畫面，直到7點多，陽光才從雲層細縫間透出，讓現場民眾歡呼叫好，直呼「終於出現了」。