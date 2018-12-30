影／死亡帕布2019再合體？恐成「新年第1颱」　氣象局：先擔心跨年下雨

記者曹悅華／台北報導

年底將至，今年（2018）第30號颱風帕布確定不會在跨年前襲台，不過就有專家提醒不要高興的太早，因為這個年底最後一颱恐成為2019第1號颱風。對此，氣象局表示，不排除接進中南半島後有機會增強成颱風，不過現在看還太早，呼籲民眾先擔心跨年（31）下雨的問題。

▲今年第30號颱風恐變為明年第1號颱風。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk粉絲專頁）

天氣風險公司在臉書粉專上稱帕布為「胎死腹中的30號颱風」，該專頁指出，原本前幾天在菲律賓東南方海面出現的熱帶性低氣壓預期有機會趕上2018年尾，成為今年第30號颱風帕布，但是自生成後遇到垂直風切過大的環境，中心附近的強對流始終無法鞏固發展，高低層環流分離嚴重，因此強度一直跨不過輕度颱風的門檻，昨天逐漸進入菲律賓群島陸地後又遭到陸地破壞，環流結構顯著減弱，目前來看應該已經無法加強發展，第30號颱風也被宣判胎死腹中。

天氣風險公司進一步補充，目前有些預報模式資料認為熱帶低壓的殘餘雲系進入南海南部後仍有機會死灰復燃，說不定胎死腹中的帕布有可能搖身一變成為明年2019年的第1號颱風，值得繼續留意。

▲氣象預報員提醒，跨年全台有雨。（圖／記者季相儒攝）

針對是否成為新年第1號颱風，氣象預報員官欣平表示，帕布已經確定不會在跨年前侵襲台灣，目前結構看起來也很微弱，是否有機會成為明年第1號颱風，現在看還有點早，但不排除進入中南半島後有機會增強，不過就算形成，對台灣也不會有太大影響。

官欣平提醒，先擔心這波冷氣團和東北季風對跨年帶來的影響，桃園以北要留意大雨，苗栗以北和花蓮地區則是注意短暫雨，跨年晚上全台皆有降雨機率，民眾出門務必攜帶雨具。

