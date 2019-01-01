正妹跨年搖滾區狂歡忘我　噁男鎖定近身噴精「空襲」

▲台中圓滿劇場跨年晚會，驚傳女子被噁男噴精。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

跨年晚會驚傳變態出沒！台中市政府12月31日於圓滿劇場舉辦「搖滾台中」跨年晚會，現場超過7萬民眾參與，但有1女子站在搖滾區狂歡時，感覺褲子被液體噴射，伸手一摸疑似是精液，與一旁民眾合力抓住變態男，未料，該男子掙脫逃離；警方表示，目前已掌握特定對象，但未查出身份，正在比對相關畫面追查中。

第四警分局大墩所表示，31日晚間10點多，報案的25歲女子參加圓滿劇場跨年晚會，站在舞台前方搖滾區內，突感覺褲子後方濕濕的，一看發現是白色液體，疑似是精液，往後一看，見一名身形瘦長男子行為鬼祟，一旁民眾指證目擊該男子掏出生殖器「打手槍」。

▲網友透過臉書發布噁男訊息，要各位樂迷小心。（圖／翻攝自Facebook）



女子與熱心民眾合力將男子抓住，準備交給工作人員時，男子掙脫箝制，但因人潮擁擠加上樂迷情緒興奮，現場一片混亂，男子趁隙逃跑；遭噴精女子當場報案，並透過臉書發文「搖滾台中有變態出沒，射精在女生褲子上面。」並描述該男穿著「米色襯衫、灰色短褲，瘦，大約175公分，案發時戴口罩。」提醒各位樂迷要小心。

警方表示，據被害人與目擊者提供長相與穿著，已掌握特定對象追查，部份監視器畫面有拍到男子離去，但尚未查出身份，正比對相關畫面追查中。