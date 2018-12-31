帶星巴克上班「被離職」　店長call他刪文：怕你以後工作不好找

▲網友在咖啡廳工作遭資遣，原因讓他超不服。（圖／取自pexels免費圖庫）

生活中心／綜合報導

嘉義市一名在某複合式烘焙連鎖咖啡廳的網友，日前在上班帶了杯星巴克去上班，雖然公司有規定禁止攜帶外食，但有照規定把飲料放置規定區域，過沒多久被叫進辦公室痛罵，要他「做到今天就好」，氣得將資遣過程寫在臉書上，後續卻接到電話要他刪文。《ETtoday新聞雲》致電該門市，對方稱不便做任何回應。

網友在《Dcard》工作版發文，上班時帶了杯朋友給的星巴克到任職的咖啡廳，但是公司有規定禁止攜帶外食，他有依規定放置在限定外食置放處，但老闆娘卻把他叫進去辦公室痛罵，質疑「你有在尊重公司嗎？你有尊重我這個老闆娘嗎？」他認為，其他人都能帶飲料，為什麼星巴克就不行。

▲原PO最後被迫簽下離職單。（示意圖／視覺中國CFP）

過程中，原PO靜靜聽著老闆娘的訓斥，最後也依對方要求把咖啡拿進員工休息室，但後來卻又叫住他「做到今天就好」，他終於忍不住回嘴，「那請你把資遣費算清楚給我」，老闆娘聽到後氣炸繼續飆罵，他又冷回「你以為你有錢了不起嗎？有錢就可以這樣嗎？」最後被要求簽下離職單。

原PO將整個資遣過程放上臉書，沒想到隔天就接到組長跟總店長來電，要求將文章撤除，還說「老闆娘在嘉義認識很多人，怕以後在嘉義不好混，找工作不好找」，讓他感覺被變相恐嚇，因此他轉戰《Dcard》。他最後更爆料，「在我之前有多少人被老闆娘無緣無故逼走的，難道還要我扯出更多事情來讓更多人知道嗎？」

▲傳出爭議的店家是連鎖咖啡店。 （圖／翻攝自GoogleMap）