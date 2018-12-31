街友婆婆狂發抖！金牛人夫送外套「我快哭了」　妻生氣又感動原因曝

▲近日天氣又濕又冷，許多街友窩居路邊避寒。（圖／資料照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

謝謝暖心的金牛男！一名金牛座人夫把外套送給街友婆婆，「那阿婆一直發抖，送她時看她的神情，我都快哭了。」他的老婆好氣又感動說，「如果你衣服跟我一樣多，我就不會這麼計較了。」

金牛男老婆在「爆怨公社」臉書社團說，「唉，遇到心地善良又固執小氣的金牛老公真的不知道該怎麼說⋯⋯他自己沒什麼外套，捨不得花錢買冬天衣服，卻看到街友婆婆發抖，還馬上拖下自己的外套給婆婆穿，真的讓人好氣又感動。」她貼出和老公的對話截圖，以下為兩人文字：

老婆：自己就沒什麼外套了還送人！不會先問我，我有些外套也沒穿，也是可以給呀！

老公：其實我外套不少。

老婆：我看你只有兩三件。

老公：不只啦。

老婆：想幫你買外套又怕被你罵。

老公：送阿婆之後我還有三、四件，夠穿就好。

老婆：算了，反正過年會買新衣服，到時候我們在去街上看吧。我沒說你送阿婆不好，而是你自己外套很少，你又是捨不得買衣服的人，我才會那麼不爽。如果你衣服跟我一樣多，我就不會這麼計較了。

老公：好啦，那阿婆一直發抖，送她時看她的神情，我都快哭了。

老婆：好啦，知道啦。

老公：真的很讓人心疼，很不捨。

老婆：你沒給她一點錢讓她買熱湯喝？

老公：我有給她500元。

老婆：好。

老公：不能罵我喔。

老婆：棒，這個我不會罵，錢我們可以再努力賺。

老公：我還有進去市場買吃的給她。

老婆（拍手符號）。

老公：攤販都一直看著我，在議論我。

老婆：呃，議論什麼，有什麼好八卦的？

老公：說這個少年仔真好心，看起來跟兄弟一樣，心卻是這麼的好。不知道該哭還是該笑，傻眼。

老婆：哈哈哈哈，褒加貶。

許多網友大讚「有愛心」；原PO說「嘿呀，外表像兄弟，內心小綿羊。」有人直呼「嫁對人，妳也超好，說買熱湯跟錢我們可以再努力賺」；原PO表示「嘿呀，因為我也是金牛，會想到實際的。」

▼路上常常可見街友。（圖／資料照／記者季相儒攝）