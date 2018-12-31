　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

街友婆婆狂發抖！金牛人夫送外套「我快哭了」　妻生氣又感動原因曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

流浪漢,街友,遊民（圖／記者季相儒攝）

▲近日天氣又濕又冷，許多街友窩居路邊避寒。（圖／資料照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

謝謝暖心的金牛男！一名金牛座人夫把外套送給街友婆婆，「那阿婆一直發抖，送她時看她的神情，我都快哭了。」他的老婆好氣又感動說，「如果你衣服跟我一樣多，我就不會這麼計較了。」

金牛男老婆在「爆怨公社」臉書社團說，「唉，遇到心地善良又固執小氣的金牛老公真的不知道該怎麼說⋯⋯他自己沒什麼外套，捨不得花錢買冬天衣服，卻看到街友婆婆發抖，還馬上拖下自己的外套給婆婆穿，真的讓人好氣又感動。」她貼出和老公的對話截圖，以下為兩人文字：

老婆：自己就沒什麼外套了還送人！不會先問我，我有些外套也沒穿，也是可以給呀！
老公：其實我外套不少。
老婆：我看你只有兩三件。
老公：不只啦。
老婆：想幫你買外套又怕被你罵。
老公：送阿婆之後我還有三、四件，夠穿就好。
老婆：算了，反正過年會買新衣服，到時候我們在去街上看吧。我沒說你送阿婆不好，而是你自己外套很少，你又是捨不得買衣服的人，我才會那麼不爽。如果你衣服跟我一樣多，我就不會這麼計較了。
老公：好啦，那阿婆一直發抖，送她時看她的神情，我都快哭了。
老婆：好啦，知道啦。
老公：真的很讓人心疼，很不捨。
老婆：你沒給她一點錢讓她買熱湯喝？
老公：我有給她500元。
老婆：好。
老公：不能罵我喔。
老婆：棒，這個我不會罵，錢我們可以再努力賺。
老公：我還有進去市場買吃的給她。
老婆（拍手符號）。
老公：攤販都一直看著我，在議論我。
老婆：呃，議論什麼，有什麼好八卦的？
老公：說這個少年仔真好心，看起來跟兄弟一樣，心卻是這麼的好。不知道該哭還是該笑，傻眼。
老婆：哈哈哈哈，褒加貶。

許多網友大讚「有愛心」；原PO說「嘿呀，外表像兄弟，內心小綿羊。」有人直呼「嫁對人，妳也超好，說買熱湯跟錢我們可以再努力賺」；原PO表示「嘿呀，因為我也是金牛，會想到實際的。」

▼路上常常可見街友。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲▼街友,流浪漢,社會問題。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！廖家儀到站才知嚇瘋
男粉貼「20年前黑歷史」　高嘉瑜崩潰哭哭臉：你故意的
全球首例！iPhone XS Max冒綠黃濃煙爆炸褲子燒出大
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：爆怨公社,愛心雲,暖新聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新同事「你跟我偶像有點像」！他暗爽後傻眼　網笑：沒穿褲子上班？

街友婆婆狂發抖！金牛人夫送外套「我快哭了」　妻生氣又感動原因曝

公教夫妻育嬰假新福利　養2名↑3歲以下小孩可同時申請留職停薪

10年最差跨年天！豪雨+強風猛灌　3高山「體感-4℃」可望降雪

池邊求婚超浪漫！跪下後「比悲傷更悲傷」　網全幫拍拍：臉綠了

孩子買9千元手機！家長「監護人沒同意」要退費　他傻眼：買半年了

高雄「耍帥哥」單手倒車8秒離奇猛撞！加速落跑…萬人傻眼灌爆影片

賴清德笑不停！高學歷「超正大眼媳婦」透視白紗曝光　兒子好幸福

長尾老鼠逛廁所！汽旅女客崩潰求救　櫃檯小姐「神建議」氣炸

手搖聖品「蛋蜜汁」消失！網友曝光原因　他笑：喝過的都有一定年紀

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

新同事「你跟我偶像有點像」！他暗爽後傻眼　網笑：沒穿褲子上班？

街友婆婆狂發抖！金牛人夫送外套「我快哭了」　妻生氣又感動原因曝

公教夫妻育嬰假新福利　養2名↑3歲以下小孩可同時申請留職停薪

10年最差跨年天！豪雨+強風猛灌　3高山「體感-4℃」可望降雪

池邊求婚超浪漫！跪下後「比悲傷更悲傷」　網全幫拍拍：臉綠了

孩子買9千元手機！家長「監護人沒同意」要退費　他傻眼：買半年了

高雄「耍帥哥」單手倒車8秒離奇猛撞！加速落跑…萬人傻眼灌爆影片

賴清德笑不停！高學歷「超正大眼媳婦」透視白紗曝光　兒子好幸福

長尾老鼠逛廁所！汽旅女客崩潰求救　櫃檯小姐「神建議」氣炸

手搖聖品「蛋蜜汁」消失！網友曝光原因　他笑：喝過的都有一定年紀

夜咳到腹部、肋間肌肉痛　過敏兒跨年當心「要命」症狀

新同事「你跟我偶像有點像」！他暗爽後傻眼　網笑：沒穿褲子上班？

孫芸芸的4種「派對穿搭公式」！25+這樣穿出高級女人味

斯容小丑鼻不見了！　整型60次只後悔動這裡「留一生後遺症」

刀直插喉嚨！孕婦切水果滑倒誤傷　想說話卻發出「恐怖咕嚕聲」

國產車銷售成長冠軍就是它　Honda 2018年狂銷38,666台

上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

你來打我啊！胖貓被輕輕碰「舉手秒倒」　網笑：太胖平衡感不好

印度區塊鏈新方向　嬰兒出生證明也可以

頻尿、夜尿該處理攝護腺肥大　而不是吃膀胱丸！

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾..

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省..

出差遇天菜男主管！她PO照回敬..

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後..

古早味蛋蜜汁消失　網友曝光原因

汽旅廁所有老鼠　櫃檯：關起來就..

地板擦到發亮！房東一看「清潔費..

刮刮樂500萬得主現身？台彩：..

死亡帕布恐成「新年首颱」？氣象..

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

女友15天刷40萬！他月薪30..

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行..

孩子買手機　家長半年後要求退費

池邊求婚超浪漫！跪下後「比悲傷..

更多熱門

相關新聞

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

「隱忍多年，不吐不快！」一名男網友昨晚po文抱怨，老弟有個公主病女友，除了看到長輩不會打招呼外，還不斷搜刮家中的日用品或食物，身為主人的他被迫東藏西藏；更氣的是，因為全家都吃辣，唯獨女生不吃，弟弟竟為此大聲斥責掌廚的奶奶，甚至要求大家配合她。

離婚1個月！外遇妻哭求前夫幫報仇

安全帽消失騎車被開單！他反問警卻無言

搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載

豬隊友帶小孩　她驚兒子穿內褲上學

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

女房仲太正！已婚男公事談到床上

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

賴薇如生日趴狂歡　整排全是女神

台灣泡麵王持續稱霸2018排行榜！

洛基遭黑6年洗白！漫威：被他控制

張善為癱瘓5年近況曝光

出差遇天菜男主管！她PO照回敬讓網跪了

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑腳全爛

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面