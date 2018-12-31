花蓮瘋跨年／畢書盡壓軸倒數　吳萼洋李麗芬合體跨世紀對唱

▲花蓮迎接元旦，邀請Bii畢書盡壓軸陪民眾倒數跨年。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮跨年大驚喜！在花蓮縣政府熱情邀請下，最新以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將登上「2019太平洋觀光節」活動舞台與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」，網友號稱是「全台跨年最受期待的夢幻組合」。節目壓軸由畢書與現場民眾共同倒數跨年，歡迎國內外遊客一起到花蓮迎接璀璨閃耀的2019年！

▲花蓮跨年在花蓮縣政府熱情邀請下，以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮迎接元旦，從31日晚間8點起在六期重劃區由「2019太平洋觀光節」活動揭開序幕，當晚除有逾15組實力派歌手齊聚，現場還安排長達300秒的高規格璀燦星空表演，點亮花蓮夜空；在精彩的跨年結束後，還有不可錯過的七星潭戰機迎曙光活動，要讓民眾感受絕無僅有的精彩與震撼，迎接新年的第一道曙光。

▲花蓮跨年晚會資料照片（花蓮縣府提供，下同）

今年受邀參加花蓮跨年盛會的歌手卡司有Bii畢書盡，以及MV在YouTube點閱破千萬的實力派創作歌手蕭秉治（廷廷）、詞曲創作歌手黃國倫，以及ＪＲ紀言愷、袁詠琳、阿喜、子閎、明杰、羅平、盧學叡、陳夢晨、楊程鈞、Erika、SASA、ASA等實力派唱將與歌手輪番上陣。

台北市選戰期間以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋，一曲愛江山更愛美人轟動全台，縣府同仁特地情商他與歌手李麗芬攜手原唱重現這首曲子，雖非壓軸，但仍會是一大亮點，盼藉此能夠吸引更多民眾到花蓮來跨年、旅遊，體驗花蓮的美好。

▲花蓮跨年晚會資料照片。

另外提醒民眾，在太平洋觀光節活動期間，2018年12月31日晚間17時起至2019年1月1日凌晨1時將會進行交通管制，此外，太魯閣客運配合活動加開班次，協助紓解活動期間車潮，詳細班次可上花蓮觀光資訊網查詢。

活動詳情可參見花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw），另也可透過三立台灣台、MTV、中天綜合台、洄瀾有線電視、全球華人影音平台Vidol、三立YouTube官方頻道、三立新聞網直播室，於12月31日晚上LIVE播出，一起參與活動盛況！