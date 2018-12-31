台東迎新年／三仙台迎曙光許願　太麻里比基尼路跑搶眼

▲每年元旦台東三仙台都吸引全國上千名遊客共同迎接曙光。（圖／資料照片）

記者王兆麟／台東報導

據中央氣象局預測，本島最早日出在台東成功鎮三仙台，時間為凌晨6點35分，東部海岸國家風景區管理處邀請大家一起來三仙台許下願望實現夢想；另外台東還有一處迎曙光熱門景點活動-太麻里千禧曙光紀念園區熱情擧辦「迎曙光暨比基尼沙灘路跑活動」，民眾可依個人意願，參加三仙台千人迎曙光還是與同好穿比基尼、泳褲在太麻里的海灘路跑享受曙光浴。

2019年全台第一道曙光將在台東縣成功鎮三仙台出現，今年三仙台不只是迎曙光活動，東管處為提升三仙台旅遊價值，將打造三仙台島為「許願島」，與中華郵政股份有限公司合作設計｢全台首座無人島許願郵筒｣-「太陽寶寶」許願郵筒，並在2019年元旦當天7:40啟用，陪伴來到許願島的遊客迎接新希望。





從1月1日凌晨4點開始，東管處安排精彩的「曙光音樂會」，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出，陪伴大家一起迎接2019年第一道曙光，現場準備多達6百份獎項，只要加入活動粉絲專業按讚可獲得抽獎券，就有機會可抽中立榮假期等大獎、以及憑發票1張即可兌換限量曙光明信片。

為響應環保愛護地球，東管處鼓勵遊客在台東市區跨年完可至台東轉運站搭乘接駁車，來回優惠票價僅100元，還可拿到50元市集折價券，攜帶環保餐具在市集消費還可以抵用5元。

東管處除為民眾準備限量明信片外，同時提供400份限量許願袋，民眾可透過參與環保愛地球系列活動-「元旦淨灘」及「給寄居蟹一個家」兌換，為自己和親友許下願望‧實現夢想。

▲太麻里鄉迎曙光已連續辦理多年，在2000年舉辦的迎接第一道曙光活動，曾經吸引上萬名遊客及國際各國嘉賓湧入，從此聲名大噪。

另外亦設計電子許願卡服務，民眾可透過網路傳遞祝福，元旦0時整開放使用，並配合許願郵筒啟用時間，另推出當天限定電子許願版，提供民眾各式各樣許願方式，可以透過不同形式把祝福、願望傳遞出去。

太麻里鄉迎曙光活動已連續辦理多年，在2000年舉辦的迎接第一道曙光活動，曾經吸引上萬名遊客及國際各國嘉賓湧入，從此聲名大噪，並將千禧曙光紀念園區列為遊客朝聖的超優質景點，今年將邀請知名原民聲樂家男高音胡待民老師、NSO國家交響樂團小號首席 陳長伯、旮亙樂團、屋瑪客Umaq、北里社區原民舞蹈表演等精彩演出展開序幕，直到早上7時左右展開活動，挑戰寒冷的海風展開新的一年。

交通部分請民眾特別注意，太麻里的路跑活動在「千禧曙光紀念園區」，元旦當天凌晨3時30分在園區就已實施管制，除工作車外，各項車輛禁止進入。三仙台則有曙光專車乘車，從凌晨3時20分至4時10分，於成功鎮公所、成功鎮停車場、三仙台會場皆有每15分鐘一班的專車接送。

台東縣府今年以環保、無煙火為活動主軸，31日跨年活動一樣在「鐵花新聚落」，從晚上8時開始的由台東舞夢砂城展開序幕，接著則是一系列歌星演唱，由SAYA擔綱及柯智棠、許維芳、卓文萱等歌星輪番上陣與民眾一起倒數迎接新年。

三仙台活動



曙光抽抽樂

4:00-4:30

3:30開放排隊

兌領至9:00

掃描活動QR-code按讚拿摸彩卷

地點:賣店區服務台

IPAD、立榮台東台北來回套票等6百多項獎品

曙光幸福傳遞

4:00~8:00

3:30開放排隊

兌領至9:00

憑107年11.12月或108年1月1日之1張發票即可兌換「三仙台許願明信片」，填寫完成至服務台投遞

限量1500份

地點:賣店區服務台

明信片由承辦單位統一郵寄

曙光音樂會

5:00~6:40

耆老祈福儀式、旮亙樂團、王宏恩表演同歡陪伴遊客一起迎曙光、看日出

地點:礫石灘

5:16曙光乍現

6:35旭日東昇

福 仙 山三方連線

6:35~6:40

福隆、三仙台及阿里山將進行連線對話，讓三處地點參與迎曙光民眾一起看曙光、許願望、迎幸福

地點:礫石灘

透過SNG連線，由氣象人員進行播報

給寄居蟹一個家

6:40~8:30

4:00受理登記

至賣店服務台登記，帶著螺殼越過八拱橋至三仙台島

限額200名

地點:三仙台島

完成可獲得特色明信片一張及許願袋一組

元旦淨灘活動

06:40~08:30

6:50集合

至礫石灘服務台登記領取淨灘器具，完成淨灘成果繳付填單

限額200名

地點:礫石灘

完成可獲得許願袋一組

許願郵筒啟用



7:40啟用

至三仙台島參加許願郵筒啟用

特色明信片(限量2000張)、許願袋

R島上元旦限定紀念章

地點:三仙台島

明信片統一郵寄，當日截止收件時間中午12點整

電子許願卡



0:00啟動

掃描QR-code即可連結網頁下載許願卡

R元旦0時-開放使用2019三仙台元旦迎曙光許願卡

R7:40~23:59-開放使用三仙台島元旦當日限定電子許願卡

地點:賣店區/礫石區/三仙台島(07:40開放)

曙光市集



4:00~8:30

攜帶環保餐具消費可抵5元

地點:市集區

※胖卡車快閃

107/12/31

11:00~14:00

遊客一起拍照上傳活動FB，可領取許願明信片一張，歡迎當天至三仙台迎曙光，免費郵寄

限量500張

地點:加路蘭遊憩區



去程

返程

曙光專車

乘車地點

03:20-04:10

08:30-09:10

成功鎮公所

成功鎮停車場

三仙台會場

三仙台會場

成功鎮停車場

成功鎮公所



太麻里比基尼沙灘路跑

05:00~06:30

邀請知名原民聲樂家男高音胡待民老師、NSO國家交響樂團小號首席 陳長伯、旮亙樂團、屋瑪客Umaq、北里社區原民舞蹈表演等精彩演出



06:30~06:40

鄉長致詞、迎曙光暨升旗典禮

由原民聲樂家胡待民領唱原住民版國歌

(暫定日出6:36)

06:40~-07:00

沙灘路跑活動開幕



07:00~11:00

太麻里鄉迎接108年比基尼沙灘路跑賽

路跑賽／頒獎典禮