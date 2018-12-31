向年終說掰！　百度年前辭退55名員工：他們多次虛報計程車資

▲百度傳出年底前辭退55名員工。（圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

2018即將結束，許多人都在等著吃公司尾牙、抽獎或是拿年終獎金，不過卻有員工因為佔便宜而被炒魷魚。百度職業道德委員會29日決定，將55名違紀員工全部予以辭退，因為他們多次虛報叫車發票。有網友覺得這項處置相當公正，因為「規矩就是規矩」，但也有網友覺得罰太過。

根據《每日經濟新聞》報導指出，百度在內部信中通報：百度推薦技術平台部王某，富媒體業務部張某，度秘事業部徐某等55名員工，透過微信群接受不法出租車（計程車）司機的服務，獲得票面金額高於實際叫車金額的發票，再回公司報銷，侵占差額據為己有。

公司也說，他們明知自己的行為是虛假報銷的情況下，還多次這樣做，已經嚴重違反公司規章制度，觸碰公司職業規則底線；另外，涉案的不法出租車也已被執法部門查處。有一名遭遣散的員工在社交平台上爆料此事件說，「自己因每月多報銷了幾百元的叫車費就被開除，感覺很委屈。」

百度的相關人士則說，「有人舉報到職業道德委員會，那公司就肯定得查了，百度一直在組織員工進行職業道德學習，前幾天還組織考試，各種違規行為也都明確告知了。完善的職業道德規範，不僅是為了維護公司利益，也是讓每一位百度人得到公平公正回報的保障。」

有百度員工透露，晚上9點以後就算要待在公司加班，也是可以選擇自主叫車報銷，或者用公司內部的軟體使用首汽約車，百度直接付款，而不用個人報銷。

律師分析，「從法律的的角度看，許多公司對於虛假報銷都是採取零容忍的制度，如果公司確有規章制度且知悉，公司解除勞動關係就滿足了合法性要件。」

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