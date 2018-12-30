「台中車站→一中街」她搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載：你走過去啊

▲計程車司機幾乎不願載路途短程的乘客嗎？（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

遇到這種計程車運將到底該怎麼辦？一名女網友在臉書上透露，因為鞋子穿壞了所以選擇搭計程車，從台中火車站前往至一中街，沒想到司機一直碎碎念「距離很短欸，沒啥賺」、「一中街你自己走過去啊！」讓她在車上聽完整個大傻眼，「不想賺？拒絕啊！整路聽你哭爸哭娘！」

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，假日遊客很多，她因為鞋子壞掉、想從台中火車站前進到一中街，於是搭了計程車，知道司機排班想等大客戶，而且台中火車站到一中街相當近，所以對於車費較貴，也相當體諒司機沒有跳表直接喊價。

「我鞋壞了，能減輕負擔就好。」然而令人錯愕的事情發生了，原PO說，一上計程車，司機就一直碎碎念：「雖小，不想載你這種的！」「距離很短欸，沒啥賺！」「載你都少賺了不少！」「一中街你自己走過去啊！」讓她聽了超生氣：「你上車就拒載，我還比較不會肚爛！不想賺？拒絕啊！整路聽你哭爸哭娘的！」

文章一出，網友們紛紛留言：「一堆老鼠屎真的會害死那些真的優質的小黃司機」、「真的坐車花錢還受氣」、「我也遇過這種的，短程就態度超差的，不想賺這小錢，怎麼不直接拒絕載」、「打從心裡就直接超討厭」、「去台北的時候也是遇到兩台嫌太近直接拒絕，小黃素質真的很差勁」、「司機與其在那等，倒不如能多載就多載」、「難怪Uber生意一直都很好，因為不用再看某些爛小黃那副衰臉跟鳥樣」。

也有網友表示：「有悠遊卡的話，搭公車不用錢，每10分鐘至少30台公車到一中街」、「小黃車大部分都又臭又爛就算了，態度還真他媽爛到爆」、「搭小黃最不喜歡的就是滿車的菸味」、「我直接甩門下車」、「遇到的司機反而說喜歡載短程的，一小時內可以載好幾趟」、「小黃車內不是菸味就是便當味，噁心死了」、「之前也被排班的哇哇叫，後來短程的我都直接攔外面的小黃」。