紅牌重機「省錢」停進機車格？行車紀錄器曝光原PO臉超種

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記者陳豐德／新北報導

一名張姓網友29日前往中和環球購物中心的地下停車場時，在機車停車格內看到一台紅牌重機，認為對方是刻意省錢才停進來，就拍下照片後上傳「爆怨公社」，當時就有民眾表示私人停車場內以場內規範為主，不適用一般道路規則；不料隔天重機車主為了自清，請友人曝光自己的行車紀錄器，清楚拍下車主原本想前往汽車停車場，但引導人員卻指引他前往機車停車場，網友不忍直說「原PO臉超種！」

當時張姓網友貼出照片後，網友就不留情面表示「浪費車位幹嘛，看起來還不錯沒超出格子」、「停汽車格也是有人會嘴」、「私人車位要看業者有沒有規範啦」、「停大格的被嘴，停小格的也要被嘴」、「 停的很好啊，都沒超出格子」、「私人停車場是沒有罰則喔」、「是不是羨慕人家有紅牌的住海邊？最近冷冷的PO來取暖？」等語。

▼網友拍下紅牌重機停在機車停車格內，質疑車主是為了省錢。（圖／翻攝自爆怨公社）



而就在隔日，重機車主也託友人回擊！一名李姓網友也在爆怨公社中寫下「朋友說是引導人員引導他去停機車格的，這樣也被Po上網，省什麼錢啊？」並附上一段當時的行車紀錄器影片，內容明顯可見他當時跟在一台黑色轎車後面，打算進入汽車停車場，但是身穿反光背心的引導人員卻拿著指揮棒，要他往機車停車場走，重機車主這才隨著指引停到機車停車場內。

行車紀錄器曝光後，網友紛紛留言表示「原PO臉超種！」、「還好有行車計錄器」、「自以為正義的魔人多的是」、「一堆看到紅黃牌就高潮」、「有一群人總不會承認自己是拿顯微鏡在看紅黃牌的」、「私人停車場可以不用配合政府條款規定」、「車主出來了，您呢？」

但也有在地人替大家解惑，其實中和環球購物中心是有設置「重機停車格」的，雖然位置同樣在B3沒錯，但實際的位置是在右邊卡氏洗車旁，有個大型重機車停車位，引導人員叫車主從機車停車場進入，只不過沒有講明有大型重機的停車格位置，車主友人對此也回應「也許是我朋友沒看清楚，停錯了，但他也不是為了省錢」。

▼重機車主請友人代PO行車紀錄器反擊。（圖／翻攝自爆怨公社）

