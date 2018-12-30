女屍隨寒風漂往阿塱壹古道　11送行者夜飆6小時幫她找回家路

▲岸巡及消防人員徒步接力往返六個多小時將移體運出。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「阿塱壹古道有一具浮屍！」海巡署第八巡防區指揮部接獲118專線轉屏東縣政府消防局轉來民眾通報，在屏東縣牡丹鄉旭海觀音鼻岸際發現一具女性浮屍，岸巡弟兄會同消防局人員往返經過6個多小時徒步接力方式將這具遺體運出，送往屏東市立殯儀館，報請檢察官30日早上驗屍，查明身分與死因。

12月29日下午15時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲民眾指在牡丹鄉旭海觀音鼻岸際(阿塱壹古道)發現一具女性遺體後，隨即通報第六岸巡隊第一機動巡邏站及旭海安檢所等9人會同屏東縣政府消防局第四大隊牡丹消防分隊5員消防人員前往處理。

▲▼岸巡、消防人員在牡丹鄉旭海觀音鼻（阿塱壹古道）岸邊發現女屍。



救援人員於下午17時許抵達現場後於岸際找到這具女性遺體，頭髮已掉光，穿著紅黑色長袖上衣，但沒有穿著褲子，另察看身上及周遭並無發現身份證明文件，且臉部浮腫變形無法辨識，研判已死亡多日。

由於阿塱壹古道地形崎嶇，車輛無法進出，加上入夜後天色昏暗海象惡劣，救援人員頂著寒冷的季風，以徒步方式協力搬運往返6個多小時，在晚上20時左右將移體運出，並交由禮儀社送往屏東市立殯儀館，報請檢察官30日上午驗屍。

第六岸巡隊表示，「急難救助、爲民服務」為海巡署重要工作，秉持「人溺己溺」之精神，第一時間即積極投入能量執行救援，民眾於岸際發生任何狀況，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打「118海巡服務電話」，該署會立即提供各項協助，以維護人民生命財產安全及落實維護海域安全及海上救難的使命。