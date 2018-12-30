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渣男拿裸照強逼10次分手炮　OL「2個月」慘遭性侵7次

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女性，恐懼，性侵。（圖／達志／示意圖）

▲廖男以散步裸照做為威脅，強逼OL跟他進行10次分手炮。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／基隆報導

一名廖姓男子因不滿在銀行工作的前女友和他分手，竟多次傳「硫酸潑妳」、「我會讓妳媽媽去住院」等威脅簡訊給對方，還揚言如果不和他發生10次「分手炮」，就要將她的裸照散布給新任男友、母親、同事等人。銀行OL在恐懼之下，2個月遭廖男性侵得逞7次，事後由於OL實在無法再忍受他的騷擾，向男友坦白此事，整起事件才曝光。

判決指出，廖男因不滿OL和他分手，便傳訊恐嚇對方「硫酸潑妳」、「被我等到妳就死很難看」、「死、死、死、死、死、死、死、死，我們共同死」等語。廖男隨後發現OL交了新男友，竟還恐嚇對方要將兩人交往時拍的裸照、下體照傳給她的媽媽、同事、男友。廖男的誇張行徑讓OL心生畏懼，只好向他求情。怎料，廖男竟開口要求她3個月內和他發生10次性關係，才會刪除裸照。

OL擔心裸照被廖男曝光，因此信以為真，2個月內慘遭廖男性侵7次。整起事件直到OL再也受不了他的騷擾才曝光。對此，廖男辯稱，兩人確實有發生關係，但是在兩情相悅的情況下。對此，法官認為廖男性侵事證明確，依強制性交罪判他7年徒刑確定，而恐嚇罪、強制罪部分則各判4月、拘役50天。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：性侵,分手,渣男

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