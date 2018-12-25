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防治非洲豬瘟　雲林縣領先各縣市「禁止廚餘」養豬

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▲▼工作人員進行廚餘蒸煮，廚餘一定要煮熟才能為養豬隻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼工作人員進行廚餘蒸煮，廚餘一定要煮熟才能為養豬隻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

環保法規規定，廚餘沒有經過蒸煮無法使用，全台共有2千餘個廚餘養豬場，其中有67場缺乏廚餘蒸煮設備，總統蔡英文22日也到縣內視察後廚餘養豬情形，在國內面臨非洲豬瘟嚴峻威脅，新科雲林縣長張麗善25日宣布全面禁止廚餘養豬，後續將配合中央政策，提出更有效的具體作為，以確保養豬產業的永續發展。

▲▼工作人員進行廚餘蒸煮，廚餘一定要煮熟才能為養豬隻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林縣飼養有145多萬隻豬，佔全國肉豬飼養數25%以上，為台灣主要的肉豬生產地，一旦非洲豬瘟發生，將造成養豬產業極重大的損失，因此縣府相當重視防疫工作，12月起由農業處、環保局及防疫所聯合稽查轄內93場廚餘養豬場，目前已有20場停止使用廚餘，縣府將持續輔導轉型為飼料養殖；另外，縣府已召開3次跨局處非洲豬瘟防疫會報，啟動全縣廚餘養豬場逐戶宣導、高風險區畜牧場加強消毒，同時於縣府網站及有線電視發布新聞稿及防疫簡訊，並規劃疫情發生的相關因應作為，讓養豬產業有所依循。

▲雲林縣防非洲豬瘟，率先宣布禁止廚餘養豬。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張麗善表示，為保護雲林縣養豬產業，避免非洲豬瘟危害，將成為全國首先禁用廚餘養豬縣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張麗善表示，為保護本縣養豬產業，避免非洲豬瘟危害，防範疫病入侵，將成為全國首先禁用廚餘養豬縣。縣府團隊規劃廚餘去化三階段，首先公所收集廚餘全面禁止養豬，公所收集廚餘全面堆肥處理，與全縣（包含餐廳等事業廢棄物）禁止廚餘養豬，將廚餘能源化，以有效期達成廚餘去化再生利用及疫病防控目標。

▲雲林縣公布禁止廚餘養豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲為保護雲林縣養豬產業，避免非洲豬瘟危害，雲林縣將成為全國首先禁用廚餘養豬縣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府強力呼籲，避免參訪對岸養豬場及加強消毒頻率；若發現場內豬隻疑似感染非洲豬瘟或豬隻發生異常大量死亡，應立即主動通報所在地動物防疫機關，未依規定通報且經確診為非洲豬瘟，除將被處罰新台幣5萬以上100萬以下罰鍰，且撲殺不予補償。另外，也提醒民眾，若發現疑似疫情，應儘速通報以防範疫情發生，請大家共同防範非洲豬瘟，讓養豬產業可以永續經營。

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關鍵字：非洲豬瘟,廚餘,張麗善,雲林縣政府

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