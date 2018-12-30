月薪6萬欠債養賓士！　主廚搶匪9月升職曾感性：一路走來不容易

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六福皇宮絲路宴的游姓主廚因積欠大筆債務，為贖回典當的賓士車，居然於28日在陽信銀行溪洲分行犯下搶案，憑著一支假槍劫了334萬元逃逸，誇張的是犯案後隔天還正常上班。從他的臉書上可以看見，9月才剛升職為主廚，文章滿滿都是正面貼文「一路走來不容易」，不料卻淪為銀行搶匪。

▲臉書正向文，不料卻走錯路自毀前程。（圖／翻攝游嫌臉書）



月薪6萬的游姓主廚9月間在臉書感性發文，「一路走來不容易！感謝我的夥伴及團隊，支持我的兄弟們，未來的路還很長要學習的還很多，讓我們一起面對成長。」也曾對六福皇宮表達過感激，「六福皇宮是我的家，給我舞台、給我機會成長，現在是換我們出力的時候，皇宮加油！」

但如今前程似錦的主廚卻因債務淪為偷車搶銀行的劫匪，最深愛的那個「家」也因此受到牽連，六福皇宮29日晚間緊急發出聲明，表示游姓主廚平日表現相當正常，雖然12月31日皇宮將結束營業，但游男被列為留任名單，預計將轉調至旗下集團其他品牌任職，並無失業問題，「發生此事六福集團深表遺憾，即日起先予以停職，後續將依工作規則相關規定辦理，若情節符合重大違法之免職要件，將予以免職處分。」

▲游姓主廚沉默不發一語。（圖／記者陳豐德攝）



游姓主廚落網後被帶回板橋分局偵訊，面對媒體詢問皆不發一語，甚至就連記者詢問「知不知道你已經被公司停職，後續可能面臨免職處分」仍維持一貫的沉默，全案將依照加重強盜罪嫌將其送辦。

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