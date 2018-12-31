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跨年煙火綻放空品瞬間紫爆　最好別待在這幾個「下風處」觀賞

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▲義大跨年煙火。（圖／義大世界提供）

▲義大跨年煙火煙霧飄散的下風處位於義守大學。（圖／義大世界提供）

記者許展溢／台北報導

今（31日）是跨年夜，全台空氣品質幾乎都維持在綠色良好等級，只是部分縣市都會施放煙火迎接新年，環署指出，煙火施放瞬間會產生PM2.5（細懸浮微粒），民眾觀賞時要盡量遠離下風處，避免受到汙染危害。

環署表示，煙火釋放時瞬間PM2.5濃度會急速升高，如民眾前往101觀賞煙火時，就要留意下風處是位在西南邊，如四四南村或基隆路、信義路口天橋等，都是可能直接受到煙火釋放後飄散的空汙影響。

▲2019台北101跨年煙火截圖。（圖／台北101提供）

▲101跨年煙火下風處位在西南邊，如四四南村或基隆路、信義路口天橋等。（圖／台北101提供）

▲2019台北101跨年煙火截圖。（圖／台北101提供）

另外，今年長達1088秒煙火施放的雲林劍湖山世界，下風處在摩天輪靠王子大飯店側方向，施放999秒的高雄義大世界，煙霧飄散的下風處則是位於義守大學。

環署強調，以過去統計為例，位在101大樓下風處空品測站古亭站，雖然有一段距離，但跨年後1、2個小時就測到PM2.5濃度超過100微克／立方公尺（PM2.5紫爆標準71微克以上）。

▲義大跨年煙火。（圖／義大世界提供）

▲環署表示，煙火綻放的瞬間確實會產生PM2.5，民眾不能輕忽。（圖／義大世界提供）

環署監資處處長張順欽表示，今天各地擴散條件算好，以台北來看今天也是雨天，會稀釋掉髒空氣，空品相對較佳，加上煙火都是往高空施放，因此PM2.5濃度不算嚴重，只是煙火綻放的瞬間確實會產生PM2.5，雖然多或少無法確切預估，但民眾還是不能輕忽瞬間濃度影響，有心血管疾病民眾更要防範。

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關鍵字：跨年,煙火,PM2.5,環保署,濃度,101,劍湖山,摩天輪,義大,下風處

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