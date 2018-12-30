「喬事情」遭武士刀穿胸開洞　3男無視求情當場殺死她男友

▲江男遭刺後倒臥馬路，送醫後仍因傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／彰化報導

彰化驚傳兇殺命案！29日晚上9點多，江男載著女友到鹿和路上一咖啡店與曾男「喬事情」，未料，雙方一言不合，曾男與同行2男子持武士刀、安全帽就朝江男猛刺、爆頭，江男送醫後因傷重不治，而其女友在旁目擊經過受到高度驚嚇；警方已帶回曾男等5名男女到案，釐清詳細案情。

彰化縣消防局29日晚上9點50分獲報，在和美鎮鹿和路上一咖啡店外有民眾創傷需急救，消防人員到場，見江男倒臥路邊，右側腹部有刀傷，已無生命跡象，緊急送往彰基醫院，但江男因頭部鈍傷、右前胸壁穿刺傷併血胸及開放性氣胸等，搶救後仍傷重不治。

和美警分局偵查隊長陳嘉元表示，死者31歲江男與加害人23歲曾男，29日晚間相約鹿和路一咖啡店「喬事情」，江男駕車載著女友赴約，曾男一行人共1女4男隨後開車到場。

▲江男與曾男一行人發生口角，從路邊扭打到馬路中央。

據監視器畫面，江男在路旁等候，曾男3人下車後，雙方一言不合，曾男持武士刀朝著江男腹部刺了兩刀，同行江姓友人更拿起安全帽毆打江男頭部，林姓男子隨即想上前勸阻，一行人從路旁扭打到馬路中央，江男不支倒地，對方見況立即開車離去，在旁目擊的江男女友嚇得立即報警。

警方指出，現場發現1把折疊刀、1支長達36公分的武士刀， 初判曾男應是用武士刀刺了江男腹部2刀，其中1刀更疑似有穿透到背後，目前已報檢察官相驗，也已通知涉案相關人員到場。

▲現場分別有1把折疊刀、1支武士刀，目前警已請涉案相關人員到案說明。



經警查，曾男車上共有5人，分別是尤姓車主與未婚妻，由林姓男子駕駛，曾男與江姓友人同坐車上，事發當時，曾男持武士刀、江姓友人拿安全帽，林男則下車勸架，尤男和未婚妻則未下車。

警方表示，死者與曾男都是彰化和美人，曾男面對訊問皆避重就輕，對於跟死者有何衝突、糾紛都不回答，死者女友也向警表示並不清楚2人恩怨；另外，曾男同行的江姓、林姓友人也各說各話，供詞不一，目前有待釐清中。