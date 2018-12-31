元旦連假　海巡強化岸際維安維護國人安全

▲海巡署南部分署第11岸巡隊因應元旦連續假期，針對台南、高雄沿海地區岸際進行勤務強化作為專案任務，查緝不法、打擊犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊因應元旦連續假期，於2018年12月29日夜間起至2019年1月1日止，針對台南、高雄沿海地區岸際進行勤務強化作為專案任務，期許透過擴大巡邏勤務能量，彰顯加強查緝不法、打擊犯罪之決心。

第11岸巡隊於元旦假期期間，特別強化各漁港船筏進出港安全檢查工作，加強岸際防風林、空屋、涵洞、下水道等處實施加強巡查，並針對可疑人車實施攔檢，本次任務動員大批兵力重裝巡邏，可嚇阻不法情事發生。

此外，大陸地區爆發「非洲豬瘟」疫情已持續數月，且有逐漸擴大蔓延之趨勢，為防範疫情入侵國內，造成民生經濟重大影響，本次勤務強化作為特別針對進港船隻加強檢查，查察是否攜帶大陸肉製品進港情形，並加強巡查岸際是否有死亡豬隻漂流狀況，嚴密杜絕豬瘟疫情進入國內。

南部分署第11岸巡隊表示年節將屆，民生物資需求增加，常有不法份子趁機走私農漁畜產品，除影響國內經濟秩序外，走私物品未經合格安全檢驗，有引發食品安全問題之虞，且近期大陸地區非洲豬瘟疫情嚴重擴散，本隊致力徹底杜絕走私、偷渡等不法情事，並阻絕非洲豬瘟疫情於境外，確保國人生命財產安全。