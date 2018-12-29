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母子火災躲浴室慘死！5窗3門全堵斷生路　消防嘆：躲浴室等於送死

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社會中心／綜合報導

元旦連假第一天，彰化福興鄉一棟透天厝29日凌晨發生火警，返家過節的18歲詹姓男大生與49歲詹母，2人分別受困在3樓及2樓浴室，因為屋子的5窗3門全堵死阻隔，2人被救出時已失去生命跡象送醫不治。對此，消防局表示，起火點疑似在1樓，詳細起火原因仍要調查。

逃過死劫的詹父對警消人員表示，火災發生時他人正在2樓睡覺，因為聽見1樓一直有「啵、啵、啵」聲音便起床下樓查看，結果就發現一樓已經全被濃煙覆蓋，他嚇得立刻拉開鐵捲門衝出，狂喊「失火了」向旁邊的住戶求救，鄰居聽到則立刻協助報警。

▲元旦連續假期，詹姓大學生返家遇火災，疑似鐵窗及木板隔間，阻礙逃生，造成詹姓母子雙亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大學生返家遇惡火，5窗3門全堵「阻斷逃生路」母子雙亡。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化消防局29日凌晨1時13分接獲報案、1時21分抵達火災現場，後續在2時左右撲滅火勢；清理火場時先在2樓後側房間浴室找到詹母，清晨3時許又在3樓浴室找到詹男，不過2人獲救時已經失去生命跡象，送鹿基醫院搶救後仍不治。

詹父難過的說，他與妻子婚後連續生下3個女兒，好不容易才生到獨生子詹男，大女兒已經嫁人，另外兩女在外工作及唸書；詹男就讀台南長榮大學美術系1年級，平日孝順貼心，也不曾曠課，不料因為返家跨年，與老妻一同命喪火窟，令人鼻酸。

▲元旦連續假期，詹姓大學生返家遇火災，疑似鐵窗及木板隔間，阻礙逃生，造成詹姓母子雙亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲詹男與詹母無法逃出屋內，躲入浴室最終不幸死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

消防局表示，失火的屋子是鋼筋水泥住宅，前後有5窗3門全被堵死，一樓是屋主做汽車電機營業，堆置大量雜物，二樓以上前後均有加有鐵窗，房間都是易燃的木板隔間，火勢一發不可收拾，4樓頂樓又加蓋嚴重影響逃生機會，推測2名死者發現起火後，無法逃離才會躲入浴室，詳細起火原因仍待調查。

消防局第三大隊大隊長施順仁說，睡在2樓的詹姓屋主，發現1樓起火時，打開鐵捲門，此時外面強風灌進屋內助長火勢，讓濃煙直往樓上竄升，詹姓屋主的妻、兒，躲在廁所影響逃生機會，正確做法應將房間關住，並堵住空隙，防止濃煙進入，並立即求救，爭取存活時間。

▲桃園市火災預防科長陳莉婷指出，火災發生千萬不要再躲浴室了！（圖／桃園市政府消防局提供）

▲浴室（廁所）塑膠或木門，並沒有防火功能，火災時會燒熔（圖／桃園市政府消防局提供）

其實過去就有消防局指出，許多人誤以為「有水的地方最安全」，所以發生火災時就躲進浴室，但一般浴室的門為了排氣，一定會留通風縫隙，導致根本無法阻絕濃煙。另外，浴室的門板多半是木門或塑膠門，並沒有防火功能，一接觸火源就燒熔了，加上若浴室沒有設置對外窗口的話，空氣無法流通，也無法呼救，「躲浴室等於送死」。

若是發現房門外已經充滿濃煙，此時就應該「關門」躲回房間，接著立刻用毛巾等物品封好門隙，避免毒煙竄入，「關門」絕對是關鍵，再來用濕毛巾或布類蒙住口鼻，等待救援或想辦法對外求救，爭取活命機會。

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關鍵字：火災,鐵窗,木板隔間,大學生,元旦

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