發6000支小國旗、1萬張國旗紋身貼紙　總統府元旦升旗流程一次看





▲元旦總統府升旗典禮預演。（圖／軍聞社，下同）

政治中心／台北報導

108年元旦總統府升旗典禮以「勇敢自信、世界同行」為主軸，主視覺則是蒲公英為意象，象徵台灣人勇敢無畏的精神。主辦單位工業區廠商聯合總會30日表示，升旗典禮當天將準備1萬張國旗紋身貼紙，以及6000支小國旗給民眾，如果碰上下雨天的話，也會發放輕便雨衣，歡迎民眾一起來參與典禮。

元旦升旗典禮於30日下午在總統府前進行彩排，受邀的表演團體包括：建中樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、羽擊舞藝術團和主持人魚蹦興業，以及三軍儀隊在雨中進行預演。

出席預演的中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，今年升旗典禮一共會準備6000支小國旗、1萬張國旗紋身貼紙，屆時將在入場處發放給前來參加典禮的民眾。希望大家參加完12月31日的跨年晚會後，能夠接續前來總統府前面參加元旦升旗。

另外，秦嘉鴻也提醒民眾，因考量到現場維安，入場者不可以攜帶雨傘、手機自拍桿，如果碰上下雨天，則會有人員發放輕便雨衣給大家，歡迎有興趣的民眾一同前來參與活動。

●108年元旦總統府升旗典禮流程一次看

05：00 主持人魚蹦興業

05：10 建中樂旗隊

05：25 北一女中樂儀旗隊

05：45 臺灣啦啦隊國家代表隊

05：55 羽擊舞藝術團

06：03 國防部三軍樂儀隊

06：30 升旗典禮

▲北一女中樂儀旗隊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻。（圖／記者陶本和攝）