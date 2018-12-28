別再寄非洲豬瘟肉品！　立院三讀若郵寄檢疫物可直接銷毀

▲台灣豬肉出現危機。（圖／記者許展溢攝）

記者翁嫆琄／台北報導

非洲豬瘟疫情在中國延燒，卻發現不少人帶豬肉製品入境，甚至還有網購中國香腸、豬肉等。為防堵相關豬瘟疫情漏洞，立法院院會28日三讀通過《動物傳染病防治條例》修正案，增訂檢疫物不得以郵寄或包裹寄遞方式輸入；其郵寄或包裹寄遞輸入者，予以退運或銷毀。

民進黨立委邱議瑩提案指出，現行按「郵包物品進出通關辦法」並無具體規範納稅義務人應申報正確貨品，亦無法以裁罰遏止違規輸入之行為，恐因部分民眾心存僥倖，導致以郵包寄遞方式夾藏檢疫物闖關，造成防疫重大缺口。且電子商務興起，近年來跨境電商憑藉低廉、快捷的特點，迅速進入世界各地的主流消費市場。有鑑於非洲豬瘟疫情持續擴大，鄰近的中國尤為失控，為避免造成防疫漏洞，應嚴加防堵郵包寄遞檢疫物之情況。

根據三讀條文，第34條增訂，檢疫物不得以郵寄或包裹寄遞方式輸入；其以郵寄或包裹寄遞輸入者，應予以退運或銷毀。

邱議瑩表示，1997年的口蹄疫仍然記憶猶新，台灣畜產業損失超過2000億元，在各界的努力下，台灣進行20年的防疫工程，即將在2020年5月從疫區除名；但中國卻在此刻爆發豬瘟疫情，卻又拒絕像台灣通報疫情情況。

她強調，台灣雖然加強海關防檢工作，但許多個案為中國遊客、配偶或賣家，中國可能藉由此種手段拉台灣下水，感謝朝野不分黨派，共同讓該法案進入修法，一起守護台灣養豬業。