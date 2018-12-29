陳炳甫帶職參選　陳思宇：他能對選民負責我沒意見

▲陳思宇在爸爸陳建銘陪同下掃街拜票。（圖／陳思宇競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市立委補選進入白熱化階段，「柯家軍」陳思宇左打綠右踢藍，除了與民進黨對手何志偉口水戰不斷外，近來也酸國民黨對手陳炳甫帶職參選，引來陳用市長柯文哲的名言「壞人不懂好人的作為」回擊。對此，陳思宇29日表示，她不是去批評誰，只是覺得要對選民、對自己負責，「我自己會用比較高的標準看我自己，我會辭職參選，如果他自己的狀況，就交由社會去評斷。」

陳思宇29日在爸爸陳建銘的陪同下到文林路早市掃街，她表示，已經掃到算不出來是第幾個市場，但每天必備都有1到2個甚至3個市場行程。至於補選民調落後一事，她則說，自己是保持樂觀的心態，因為自己算是政治新人，知名度可能不如現任或前任議員，「這部分我們會透過其他方式，像是每天持續的掃市場，讓民眾更了解我陳思宇是誰，也希望民調在後續可以繼續往前衝。」

另外，關於和酸陳炳甫之間的口水戰，陳思宇說，自己沒有要批評這件事，但政治是自己要對選民負責，「對我來講，我絕對是辭職參選，其他人只要對選民能夠負責，這部分我沒有意見我也沒有批評」；陳說，這是社會共同的質疑，對她來說，自己是要建立新的國會政治文化，「所以我絕對辭職參選。」

而陳炳府酸「壞人不懂好人作為」，陳思宇說，不會特別去批評誰，「這事情只要他自己覺得可以對選民可以對自己負責，我自己會用比較高的標準看我自己，我會辭職參選，如果他自己的狀況，就交由社會去評斷。」

而爸爸與何志偉間的「競選看板」之爭，陳思宇說，「我爸很有趣啦」，認識他的人都知道他是講話很幽默的人，現在社會大家對政治人物的不信任感蠻高，希望透過新政治文化的引入，可以讓大家看到比較真實政治人物的樣子。

