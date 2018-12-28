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下屆立委選區席次增減確定　藍嗆黑箱綠稱合法

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▲▼立法院內政委員會審查黨產會預算,柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團柯建銘。（圖／記者李毓康攝

記者翁嫆琄／台北報導

行政院及立法院昨達成共識，下屆立委席次將照中選會版本，台南市及新竹縣增一席、高雄市及屏東縣減一席。對此，國民黨高雄立委黃昭順28日不滿表示，高雄人口並沒有減少，不能因為政府缺乏地區發展，沒有設置科學園區就減少立委席次，還痛批這決定是私下黑箱作業，非常不公平。不過，民進黨團總召柯建銘指出，中選會的版本最合理，民進黨內部也討論過了。

黃昭順上午受訪時批評，高雄人口並沒有減少，不能因為政府缺乏地區發展，沒有設置科學園區就減少立委席次，這是被再次剝削、對高雄人「雙重懲罰」，不公平也不符合票票等值的原則；且她認為，立法院會結束前，行政院、立法院不該協商決議，昨天突然跳脫程序宣布，根本是私下黑箱作業。

藍委吳志揚則在國是論壇時指出，依照選罷法規定，立委選區變更案在12月31日以前由立法院決定，如果在12月31日前沒有完成，才由行政院長與立法院長協商解決，因此昨天兩院院長協商僭越職權，剝奪了立委的權力。

不過，立法院長蘇嘉全表示，與行政院長賴清德昨天會商只是尊重中選會的立委名額的分配，沒有談選區劃分的事情，所以沒有所謂僭越權責的問題，昨天只是尊重中選會所提名額的分配。

柯建銘也說，因為今天是本會期最後一次院會，為防止國民黨團將此案從委員會抽出逕付二讀，才啟動兩院院長會商，確定席次分配，接著這個會期結束後，兩院院長繼續協商選區如何劃分的細節，明年1月底完成2020立委選舉的選區畫分。

他強調，此案該怎麼辦就怎麼辦，因為中選會的版本有考慮合憲性，是最合理的，大家也不要做政治計算。至於選區該怎麼劃，柯建銘說，《選罷法》規定的很清楚，大家都有意見時，交由兩院院長協商，現在兩院長都民進黨籍的，就交給蘇嘉全處理。媒體詢問，是否黨內有高雄立委不滿？他只回應，「我們內部都討論過了」。

高雄綠委管碧玲則說，席次減少當然很不公平，她在黨內會盡全力爭取，無論如何要想辦法補回高雄的政治力量，但選區不管怎麼劃，都無法票票等值，只是受害者轉移，「現在受害者就是轉移到屏東跟高雄」。

而台南綠委陳亭妃認為，「這本來就是屬於台南的席次」，這次是回歸到原始台南劃分的席次，相信會對台南發展越來越好。

公職人員選舉罷免法規定，立法委員選舉區變更公告之日起，每10年重新檢討一次；立法院應於立法委員任期屆滿一年一個月前，對選舉區變更案完成同意，未能於期限內完成同意部分，由行政、立法兩院院長協商解決之。

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